El Palma Futsal tiene por delante grandes retos antes del final de curso, pero este viernes también ha sido un momento para echar la vista atrás y recordar como se merece al impulsor del proyecto, Miquel Jaume, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento. El club tiene muy claro la importancia de defender el legado del dirigente 'manacorí' y tanto el técnico, Antonio Vadillo, como los capitanes, Carlos Barrón y Tomaz Braga, han tenido un emotivo recuerdo para él en una jornada en la que la plantilla ha guardado un minuto de silencio en su memoria antes del entrenamiento.

«Ha cumplido su sueño que fue poner al Palma Futsal entre los mejores», ha resumido el entrenador Antonio Vadillo en declaraciones a los medios del club en las que ha alabado la figura de Miquel Jaume. «Fue una persona que hizo mucho por nuestro deporte y al que tenemos que estar muy agradecidos. Fue una persona íntegra que nos enseñó mucho en este trayecto. Fueron muchas temporadas juntos y solo puede tener palabras de agradecimiento para su persona y su familia por la apuesta que hizo y la ilusión de hacerla realidad», ha comentado el preparador jerezano, que ha calificado como «una lástima» que no pueda estar disfrutando de la situación actual en la que está el equipo.

En la misma línea se ha pronunciado el portero Carlos Barrón, que ha dicho que «seguro que está orgulloso de cómo han ido las cosas. «Se le añora y se le echa de menos y la mejor forma de llevar su legado es jugar finales y disfrutando del fútbol sala», ha precisado el cordobés, que ha subrayado que Miquel Jaume «fue un padre en la Isla».

Tomaz Braga, por su parte, también ha valorado tanto el trato profesional como personal de Miquel Jaume, del que asegura que fue la persona «que más ha creído en mí». «La verdad es que me fortaleció bastante porque en cada reunión me transmitió una gran confianza en mí que me ha hecho crecer. Se lo agradezco muchísimo», ha concluido.