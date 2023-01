Antonio Vadillo: «Estoy donde quiero estar»

El Mallorca Palma Futsal ha presentado este lunes la renovación de su entrenador, Antonio Vadillo, en la sede de Automóviles Coll de Palma. El técnico jerezano ha comparecido ante los medios de comunicación junto al director general del club, José Tirado. También asistieron al acto Bernat Bauzá, gerente de Motorisa, y Pep Joan Forteza, director general de Automóviles Coll.

Vadillo ha extendido su contrato hasta el 2026 y ha asegurado que pese a conocer el interés de otros clubs, «estoy donde quiero estar y con quien quiero estar». Además, el entrenador del Mallorca Palma Futsal añadió que «tengo la suerte y el privilegio de poder trabajar para mi equipo». Vadillo argumentó que «mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos… todos somos socios del Palma. Estamos muy identificados con este club. Evidentemente, somos conscientes que esta historia se puede acabar, pero lo más importante es tener la suerte de poder seguir trabajando para mi equipo e intentar ayudar a mi equipo para seguir estando allí arriba. Estoy muy ilusionado y para mí es muy importante y me da mucha fuerza que tanto el jefe, José, la directiva, la parcela deportiva y el núcleo de jugadores, todos querían que yo siguiese y eso para mí es importante. Es señal que estamos haciendo las cosas bien y a partir de aquí seguir con nuestro trabajo y nuestro nivel de exigencia para seguir soñando».

El técnico jerezano también comentó que «el reto es mantenernos allí arriba y dar el último paso, ganar títulos. Tenemos un desafío muy importante, me siento muy fuerte y muy reforzado y con el grupo de jugadores que tenemos estamos allí». Además, Vadillo contestó preguntas sobre la Champions y advirtió que «estamos a dos partidos. Somos el único equipo español que va a a disputar la Final Four. Vamos a estar con tres trasatlánticos que nos dificultarán mucho el torneo, pero hemos demostrado mil y una vez que somos capaces de competir frente a cualquiera». Vadillo también aseguró que «queremos seguir trabajando y trabajando bien. Estamos donde estamos ahora por lo vivido anteriormente. El club ha madurado y tenemos la capacidad de sufrir. Ahora dominamos todas las fases entorno al partido».

Vadillo también comentó ante los medios que «he tenido información que ha habido clubes preguntado por mí, pero insisto, me da igual, yo quiero estar aquí. Estoy muy contento y quiero estar con mi equipo. Esa es mi suerte, poder trabajar para mi equipo. No solamente a nivel profesional, también a nivel sentimental. Cuando me note sin fuerzas o note que el equipo no tira, seré yo el que sobre, pero mientras para mí es un privilegio. Sé lo que cuesta estar compitiendo con estos equipos y que nosotros llevemos allí tanto tiempo tiene mucho mérito». Además, el técnico aseguró que «sueño, y cada vez lo veo más cerca, conseguir un título. Ese es mi sueño, no mi objetivo. El orden de mis prioridades son la Champions, Liga, jugar la final de la Liga que me da acceso a la Champions y, a partir de allí, ser campeón de la Copa del Rey, Copa de España o Supercopa, pero creo que si hemos jugado una final de liga, ahora estamos en disposición de poder competir para volverla a jugar y eso está al alcance de muy pocos equipos», comentó el entrenador del Mallorca Palma Futsal.

Por su parte, el director general del club, José Tirado, también intervino ante los medios de comunicación y expresó su satisfacción por la renovación de Vadillo. «Es un día especial para el club. En este 2.023 seguramente será una de las noticias más importantes y sobre todo de las más felices para el club. No hace falta explicar lo que representa Antonio para el club, es el mejor entrenador posible que puede tener el Palma. Es el entrenador que nosotros consideramos el idóneo. Conoce la casa, conoce la filosofía del club, me conoce a mí, el entorno… y además, a parte de ser un gran entrenador, es del Palma Futsal. Este es su club y eso te da un plus. Nosotros intentamos trabajar con mucho tiempo de antelación en fichajes, renovaciones… y la pieza más importante para el club es el binomio que desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico encabezados por mi y por Vadillo, desde hace muchos años tenemos clara la dirección y vamos de la mano».

Tirado también comentó que «tanto para Vadillo como para mi la prioridad es el club y tomamos las decisiones en consecuencia. Por eso valoro mucho que Vadillo, en todas sus decisiones, siempre ha mirado lo mejor para el club. Eso es lo que marca que Vadillo aquí no es solamente un entrenador. Estamos muy felices y muy contentos con la renovación», destacó el director general del Mallorca Palma Futsal.