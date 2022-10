El Mallorca Palma Futsal conquista «el grupo de la muerte»

El Mallorca Palma Futsal estará en el bombo de los campeones de grupo en el sorteo de la Ronda Élite de la Champions después de haber empatado (2-2) con el Anderlecht en el Belleheide Sports Center de Roosdal. Un gol de penalti de Tayebi a tres minutos para el final ha permitido a los hombres de Antonio Vadillo consagrarse en su estreno europeo dominando el 'grupo de la muerte' del Main Round después de completar un encuentro muy serio y demostrando una gran personalidad ante los anfitriones, que han contado con el apoyo incondicional de su afición en un pulso en el que fueron capaces de voltear su desventaja inicial.

El triunfo del Kairat ante el Sporting París dejaba claras las cuentas de los dos equipos para clasificarse como primeros de grupo. El Palma Futsal tenía suficiente con un punto para amarrar el liderato, pero no había lugar para la especulación ante el campeón belga, que sabía que una victoria le permitiría cerrar su concurso en la posición de privilegio y relegar a los isleños al tercer peldaño de la tabla. Desde el pitido inicial los de Vadillo han sido capaces de imponerse y jugar a lo que más les convenía, mientras que su rival echaba en falta a su estrella, Fits, que define en gran medida una decidida apuesta por el juego con pívot.

El control de la situación y las mejores llegadas han sido de la escuadra de Ciutat, que ha rondado el gol en sendos disparos de Rivillos y Marlon, pero, sobre todo, en un tiro de Eloy Rojas. El premio a su insistencia ha llegado en el minuto 7, cuando Dani Saldise ha aprovechado una asistencia de Moslem tras una gran jugada del iraní para adelantar a los suyos y hacer justicia a su buena puesta en escena en una atmósfera adversa.

El Anderlecht ha intensificado las apariciones de su guardameta Roncalgio en las acciones de ataque ante los problemas para encontrar grietas en el sólido entramado defensivo de los isleños, que han tenido el 0-2 en los pies de Tayebi y Cleber y han obligado a Luca Cragnaz a pedir tiempo muerto para rearmar a su equipo. Los anfitriones, impulsados por la necesidad, han adelantado líneas y elevado su intensidad comenzando a poner en aprietos a Luan Muller. Un disparo de Tomic rozando el palo a los 14 de juego ha marcado el punto álgido del sufrimiento en un momento del choque en el que ambos contendientes habían alcanzado las cinco faltas.

Los de Vadillo se habían sacudido la presión de encima y volvían a merodear el arco rival cuando en el minuto 18 un desajuste defendiendo un ataque de cinco ha permitido a Eduardo marcar el empate a placer en el segundo palo. Ha podido replicar casi de inmediato la escuadra balear tras una gran acción colectiva, pero Roncaglio ha sacado una mano salvadora para impedir el tanto de Tayebi en un disparo a bocajarro en el área en la última jugada destacada de un primer acto que bajaba el telón con empate a uno.

Las cosas han empezado a torcerse a los 30 segundos de la reanudación con el 2-1 del Anderlecht por mediación de una espectacular volea de Tomic tras un saque de esquina. El Palma Futsal ha respondido demostrando personalidad para ganar protagonismo con la pelota, pero le ha faltado precisión en los últimos metros para materializar su cerco.

Los anfitriones mantenían activo su nivel de amenaza en dos buenas ocasiones de Jelovcic y Maxi Rescia, que se ha topado con Luan Muller en un mano a mano, pero el equipo de Vadillo respondía con un Cleber muy activo que ha propiciado que el Anderlecht alcanzara las cinco faltas con once minutos aún por disputarse. El dominio isleño se ha traducido en llegadas, pero se ha estrellado contra Roncaglio, que ha estado especialmente inspirado para despejar otro tiro a bocajarro de Tayebi en el minuto 34.

El desgaste ha empezado a hacer mella en el Anderlecht ante la mayor rotación y mejores prestaciones físicas del Palma Futsal, que ha establecido el empate de penalti. Roncaglio ha derribado en el área a Cleber y Tayebi no ha perdonado desde el punto fatídico. A los belgas no les valía el empate y han apostado por Gréllo como portero-jugador para su arreón final. Los especialistas defensivos de Vadillo han tenido que aplicarse a fondo para resistir en los últimos compases. Gréllo ha puesto en aprietos a su exequipo con dos grandes lanzamientos que no han encontrado portería. También Jelovcic ha puesto a prueba la capacidad defensiva de los isleños, que han conseguido que el tiempo fuera transcurriendo limitando las oportunidades de su rival y han terminado firmando un empate muy valioso. No en vano el punto deja al Mallorca Palma Futsal como primero del grupo de la muerte y evitará en el sorteo del jueves a algunos de los grandes del viejo continente. De momento, ya ha demostrado ante dos candidatos al título como el Kairat Almaty y el Anderlecht que puede mirar a los ojos a cualquiera de los grandes del fútbol sala europeo.

Anderlecht: Roncaglio, Eduardo, Tomic, Diogo y Gréllo. También jugaron Cristiano Marques, Meyers, De Kerf, Maxi Rescia, Roninho, Dilien y Jelovcic.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Chaguinha, Marlon, Mario Rivillos y Tayebi. También jugaron: Mancuso, Eloy Rojas, Moslem, Tomaz, Cleber, Dani Saldise, Carlos y Cainan.

Goles: 0-1, Dani Saldise, m. 7; 1-1, Eduardo, m. 18; 2-1, Tomic, m. 21; 2-2, Tayebi, de penalti, m. 37.

Árbitros: Josip Barton (MKD) y Santos Duarte (POR). Han amonestado a los jugadores del Anderlecht Diogo, Roncaglio y a su técnico Luca Cragnaz.