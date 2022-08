Dani Saldise (Pamplona, 1995) promete espectáculo con el Palma Futsal. El pívot aterriza en la Isla como uno de los refuerzos más sonados del verano en la Primera División, «motivado» por el proyecto y «agradecido» por el interés de José Tirado y la entidad balear en contar con él ante su temporada más ilusionante, con la Champions y la pelea por su primer título como retos añadidos para ambas partes. El atacante internacional, que llega procedente del Movistar Inter, se presentó este viernes en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde la plantilla ha pasado las pruebas médicas previas al arranque de la pretemporada, y exhibió un discurso ambicioso ante esta nueva etapa.

El jugador ha firmado por una temporada, con otra opcional, y a sus 27 años «es uno de los mejores nacionales y jugadores de la liga en su posición», lo que supone en palabras del director general del club, José Tirado «un honor» que apueste por el Palma Futsal, que con el propio Saldise, el iraní Tayebi, el repescado Cléber y Mario Rivillos da un paso al frente en sus aspiraciones a la hora de afianzarse entre los grandes de la Primera División.

«Me siento en el mejor momento de mi carrera y era un paso que debía dar», explicaba el pívot navarro, quien confesó que ya tenía al Palma Futsal en sus planes «aunque jugara o no la Champions», aunque la clasificación para Europa «es un punto más a favor, aunque a lo que vengo es a aportar, a sumar y a pelear por todas las competiciones», refería Saldise, quien destacó «el crecimiento del club a lo largo de los últimos años» y agradeció el recibimiento por parte de todos quienes lo integran: «Me he sentido como uno más desde el primer momento».

Y es claro Dani Saldise al señalar que llega a Mallorca con el reto «de conseguir un título como mínimo», una meta que comparte con el Palma Futsal. «Yo he venido aquí a ganar. El fútbol sala ha sido injusto con el Palma Futsal y le debe algo, que es un título, y ojalá sea este año», recalcaba el navarro, quien ensalzó la figura del técnico, Antonio Vadillo, del que quiere «aprender» y no esconde el potencial de la plantilla, en especial a la hora de jugar la Champions. «El club tiene expectativas y, aunque nos ha tocado un grupo peculiar (risas), creo que estamos preparados y tenemos opciones reales de pelear por la Final Four, y una vez allí, son dos partidos. Pero paso a paso...», explicaba el nuevo jugador del Palma, quien, como rival de los baleares en Movistar Inter, ha sufrido especialmente el ambiente y los llenos en Son Moix, otro factor que «motiva» a Saldise, quien espera que la afición siga estando junto al equipo y disfrute de la temporada que se avecina.