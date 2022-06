Épica remontada del Palma Futsal

El Palma Futsal se ha clasificado para las semifinales del playoff por la Liga tras ganar 7 a 3 al Ribera Navarra e igualar una eliminatoria que venía imposible con el 6 a 2 de la ida. Pero el Palma ayer fue una apisonadora, sobre todo en el segundo tiempo. Fue una remontada épica para seguir vivo en esta fase a cara o cruz de la temporada. Ahora espera el Jaén.

En la primera parte las cosas no podían empezar peor. Cuando apenas se llevaba transcurrido un minuto de partido, Gabriel Henrique aprovechó una laguna del Palma en el lanzamiento de un corner a favor para robar el balón, avanzar metros y de tiro cruzado batir a Carlos Barrón. Todo lo malo que podía suceder ocurrió en ese fatídico minuto de partido. El golpe moral fue evidente. Barrón tuvo que retirarse lesionado y en su lugar entró Fabio a los dos minutos. El panorama era de todo menos favorable. Pero el conjunto de Antonio Vadillo se repuso y empezó unos diez minutos de asedio total a la portería de Marcao. Si hubiera justicia en el fútbol sala en ese periodo de tiempo el equipo habría podido marcar hata cuatro goles, pero el disparo de Tomaz y los tres de Nunes se estrellaron en la madera. Eso es mala suerte. Muy mala suerte.



Los palos impidieron que el equipo mallorquín consiguiera recortar distancias y meterse de lleno en la eliminatoria. Marcao volvía a tener un claro protagonismo en disparos de Eloy Rojas. Higor en dos ocasiones hizo de nuevo lucir a Marcao. Fabio, que había sustituido a Barrón, también se empleó a fondo contra Pitinho a los nueve minutos. Sin embargo, el quinteto balear volvió a tomar el protagonismo en el juego atacante y a los 15 minutos estableció el empate a uno gracias al acierto de Mancuso. El empate volvió a meter de lleno al Palma en la eliminatoria y si bien quedaba mucho camino por recorrer y muchos goles por macar, era importante anotar el primero porque solo así podría seguir vivo el sueño de ganar la eliminatoria. En la recta final de primer tiempo las alternativas fueron casi constantes, sobre todo cuando el marcador se aproximaba al final. Higor y Nunes obligaron de nuevo a Marcao a lucirse bajo los palos, mientras que Fabio tuvo que hacerlo a disparo de Uge. Este mismo jugador además envió un balón a la madera.

Empate a uno al final del primer tiempo y todo quedaba abierto de cara a una segunda mitad que se presentaba también muy intensa. El Palma Futsal necesitaba marcar cuatro goles para al menos forzar la prórroga y ahí hacer valer la mejor clasificación para seguir adelante. Se trataba de llevar a cabo un ejercicio de fe enorme por parte de los jugadores y de la afición que poblaba las gradas de Son Moix. El segundo tiempo arrancó con el Palma de nuevo volcado en ataque y con dos balones más al palo, el de Cainán y Tomaz. La pelota sencillamente no quería entrar.

El Ribera Navarra lo fiaba todo a tratar de robar y salir con velocidad y de nuevo su plan salió a la perfección cuando en el minuto 26 Espín consiguió el uno a dos tras un fuerte disparo desde la mitad de la pista del Palma. Fabio no pudo hacer nada.

El Palma no bajó los brazos y dos minutos después el acierto de Higor permitió al equipo de Vadillo empatar de nuevo el partido y situar el dos a dos. Había esperanza y otra vez regresaba la ilusión en Son Moix. Pintinho sacó un balón que entraba de Higor en lo que era un total asedio del Palma. En la acción siguiente Mancuso consiguió en el corazón del área pillar un rebote y situar el tres a dos. El partido se volvía eléctrico y Eloy hizo temblar el poliderpotivo tras anotar el cuarto. Ahora sí era posible. Mancuso anotó el quinto a falta de cinco minutos. Increíble, pero cierto. Y el milagro fue posible con otro gol de Eloy. El Palma iba desatado, pero el Ribera no estaba muerto y Terry fusiló a Fabio y anotó el seis a tres y volvió a silenciar Son Moix, pero Mancuso de nuevo marcó y forzó la prórroga (7-3). Impresionante. En el tiempo añadido el Ribera Navarra vio como le anulaban un gol por previa falta y enviaba además un balón al poste. Pero no hubo tiempo para más. En la prórroga, en caso de empate global, pasaba el Palma. El Jaén ya espera en semifinales.

FICHA TÉCNICA

- Palma Futsal: C. Barrón, Tomaz, Chaguinha, Nunes e Higor. También jugaron Fabio, Cainan, Eloy Rojas, Gordillo y Carlos.

- Aspil Jumpers Ribera Navarra: Marcao, David, Terry, Pintinho y Gabriel Vasques. También jugaron Anás, Bartolomé, Uge y Joao Miguel.

- Goles: 0-1 Gabriel Vasques (min. 2); 1-1 Cainan (min. 15); 1-2 Espín (min. 25); 2-2 Higor (min. 27); 3-2 Mancuso (min. 31); 4-2 Eloy Rojas (min. 32); 5-2 Mancuso (min. 35); 6-2 Eloy Rojas (min. 36); 6-3 Terry (min. 37); 7-3 Mancuso (min. 38).

- Árbitros: García-Donas Salvador y Simón Benet. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Eloy Rojas y Tomaz y a los visitantes David, Anás y Pintinho.

- Pabellón: Palau Municipal d´Esports de Son Moix. 3.600 espectadores. Segundo partido de los cuartos de final del playoff de la Primera División.