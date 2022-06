El cierre de la temporada regular en la Primera División ofrece una jornada unificada (todos los partidos a las 18:30 horas) y un duelo clave para las aspiraciones de un Palma Futsal que aspira a acabar segundo y asegurarse el factor pista en el playoff hasta una hipotética final. Con el Barça coronado campeón desde hace semanas, los de Vadillo se exigen la victoria en el Palau d’Esports de Son Moix ante un Fútbol Emotion Zaragoza que se juega la permanencia en la máxima categoría, estando apenas un punto por encima del Betis, que marca la zona de descenso. Un duelo de necesidades para ambos conjuntos, que precisan de los tres puntos para cunplir sus metas, aunque en el caso de los baleares, no dependen de ellos mismos para ser segundos a la postre. No en vano, para alcanzar esa meta deberán ganar a los aragoneses y esperar que Movistar Inter y Jimbee Cartagena no sumen la victoria en sus respectivos enfrentamientos ante Xota y Barça.

Tras el revés ante el Manzanares, el Palma Futsal ha crecido exponencialmente a nivel de juego y resultados, embocando los playoffs por el título con buenas sensaciones que deben refrendar esta noche. Además, Vadillo ha recuperado efectivos de cara al tramo final del curso, toda vez que Carlos Barrón y Chaguinha volvieron a tener minutos el pasado fin de semana en Jaén. Por delante, cuarenta minutos de vértigo y decisivos para Palma Futsal y Zaragoza, que dirimen la puja por la segunda plaza y la salvación en un duelo con tintes dramáticos en Son Moix, que despide la temporada regular soñando con una segunda posición que eleve exponencialmente las opciones de los mallorquines de ser la alternativa al Barça en la carrera por el título de Liga.