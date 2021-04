El Palma Futsal gana 'in extremis' en Zaragoza

Un gol a falta de poco más de un minuto da una importante victoria al Palma Futsal (1-2) en una de las pistas más complicadas de la categoría. Tras cuarenta minutos de intenso fútbol sala e intentarlo y toparse con Bernad, la fortuna del gol sonrió a los de Vadillo que se consolidan en la parte alta de la liga.

El cuadro balear y el conjunto maño rindieron una oda a la intensidad, a la pelea y a la perseverancia en un encuentro que arrancó con las pulsaciones al mil. Aunque los primeros y más claros avisos fueron por parte de los visitantes, el Fútbol Emotion Zaragoza causó más de un estrago a la defensa del Palma Futsal. Aún así, fue Higor el primero en perforar la red rival aprovechándose de un saque de Barrón que peinó desde el punto de penalti. El brasileño lo siguió intentando y a punto estuvo segundos después de doblar ventajas mandando un balón a la cruceta de Bernad. Los entrenados por David Marín respondieron rápido, y Richi Felipe remató un córner en el segundo palo para equilibrar el marcador. El encuentro fue una lucha titánica en la que en cada balón disputado saltaban chispas. Barrón y Bernad también tuvieron su protagonismo, aunque éste último apareció más, realizando una gran actuación y frenando muchas ofensivas baleares. Higor, Raúl Campos, Nunes, Joao y Claudino lo intentaron, pero el gol no llegó hasta el minuto treinta y nueve, cuando el Palma Futsal, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Adrián Ortego, logró batir a Bernad con un disparo de media distancia de Nunes.

El Palma Futsal volvía a la competición doméstica tras la disputa de la Copa de España el pasado fin de semana con el objetivo de seguir la estela del Levante y mantenerse en la pugna por los puestos altos de la liga. Aún así, no se le presentaba una pista nada fácil a un conjunto balear que visitaba el feudo de un equipo que está cuajando una excepcional temporada. El partido arrancó con una intensidad característica de dos equipos con objetivos altos. El Fútbol Emotion Zaragoza por meterse de nuevo en puestos de playoff, mientras que el Palma Futsal seguir con su candidatura al título de la liga regular. Fueron los de Vadillo los primeros en avisar con. Un disparo de Hamza, aunque la réplica del Zaragoza no se hizo esperar y llegó pocos segundos después. El partido entró en una lucha de tú a tú en la que el Palma era ligeramente superior por la calidad de sus jugadores. Las aproximaciones a la metra rival se intensificaron por parte de los visitantes y el gol no se hizo esperar más. Barrón recogió el balón en su área, hizo un pase largo con la mano y encontró la cabeza de Higor que, desde el punto de panalti, peinó la pelota para batir a Bernad. El Palma Futsal se adelantaba con justicia y por méritos propios, y hubiese podido doblar la ventaja unos segundos después con una clara oportunidad de Higor que mandó el balón a la cruceta. Aunque este minuto no podía engañar a nadie, delante del cuadro balear había un equipo peleón y su respuesta llegó unos minutos después. Richi marcó tras recibir un saque de córner en el segundo palo para igualar el marcador. Ese gol dio alas a un Zaragoza que en los próximos minutos cogió las riendas del partido, llevando el ritmo del balón, aunque sin mucho efecto, ya que no llegó con claridad a la portería de Barrón. Los de Vadillo se repusieron del golpe del gol y empezaron a subir líneas y, consecuentemente, empezaron a llegar más ocasiones. Higor, quien estaba realizando un excelente partido, Raúl Campos y Joao tuvieron las oportunidades más claras antes de finalizar la primera mitad en el Siglo XXI. Aunque Barrón antes de que sonase la bocina, también hizo acto de presen con un espectacular paradón en uno contra uno.

La segunda parte arrancó con una gran intensidad, al igual que el inicio del partido, en el que el Palma Futsal parecía gozar de las mejores oportunidades, entre las que se encontraba un palo de Raúl Campos tras rematar una jugada de saque de esquina. Aún así, los locales también apretaban y tuvo que volver a aparecer Barrón para salvar al Palma Futsal y mantener el equilibrio en el marcador. El encuentro no tenía un claro dominador, aunque el mapa de calor se situaba más sobre la pista de Fútbol Emotion Zaragoza, debido a la alta presión de los de Vadillo y su construcción de las jugadas. El encuentro, a pesar del paso de los minutos, mantuvo la instensidad y la pelea y, tras unos minutos de menos ocasiones, el Palma empezó a calentar la pólvora. Primero fue Higor, quien se deshizo de su rival con un gran giro pero, a la hora de definir, se topó con Ivan Bernad. Y pocos segundos después Joao y Claudino probaron fortuna pero obtuvieron el mismo resultado. Sin duda, los de Vadillo echaron el resto a falta de cinco minutos para el final. Nunes lo intentaba sin cesar por la banda derecha, desbordando hacia un lado y hacia el otro, pero Bernad parecía infranqueable bajo los palos de la portería local. A los baleares solo les faltaba probar con juego de cinco y Lolo salió como portero jugador. En ese instante, Raúl Campos tuvo una clara, pero Bernad volvió a aparecer. Aunque el punto de inflexión cuando Adrián Ortego reclamó al árbitro de manera vehemente y el colegiado lo expulsó. A falta de poco más de un minuto para el final al Palma Futsal se le presentó la oportunidad de disputar el tamo decisivo del partido con superioridad numérica. Y no lo desaprovechó. Nunes recibió un balón entre líneas y, desde fuera del área y sin terminar de darle bien al balón, logró batir a Iván Bernad e hizo el gol de la victoria de un conjunto mallorquín que se mantiene en la parta alta de la liga y sigue la estela del líder de la liga.

FICHA TÉCNICA

- Fútbol Emotion Zaragoza: Bernad, Javi Alonso, Richi, Retamar y Adrián Ortego. También jugaron Óscar Villanueva, Juanqui, Dian Luka, Basile y Jamur.

- Palma Futsal: Barrón, Hamza, Lolo, Nunes y Raúl Campos. También jugaron Joao, Rafa López, Higor, Cléber, Tomaz y Claudino.

- Goles: 0-1 Higor (min. 7); 1-1 Richi (min. 11); 1-2 D. Nunes (min. 39)

- Árbitros: Martínez Segovia y Múnez Carpintero. Amonestaron a Dian Luka y Juanqui de Fútbol Emotion Zaragoza y a Nunes e Higor por parte del Palma Futsal. Expulsaron a Adriuán Ortego, por parte de los locales, por doble amarilla.

- Pabellón: Pabellón Siglo XXI. 300 espectadores. Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de liga.