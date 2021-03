La falta de acierto pasa factura al Palma Futsal frente al Movistar Inter

Movistra Inter 3-1 Palma Futsal

Fue una cuestión de pegada. De falta de acierto en el área rival. Otra vez el Palma Futsal no aprovechó las ocasiones claras que tuvo frente a un grande para llevarse la victoria y perdió por 3-1 frente al Movistar Inter pese a tener ocasiones claras para llevarse algún punto de Torrejón. Jesús Herrero brilló con luz propia y fue el mejor de su equipo. Entre él, los palos y la falta de puntería explican el resultado y que el Palma Futsal no puntuara.

Hubo un tiempo en el que el portero del Palma Futsal era el mejor en cada partido ante los grandes. Esos días, si el equipo era contundente en las pocas ocasiones que tenía en el área rival, podía puntuar. La película ha cambiado radicalmente con el paso de los años. Tanto, que el guión ahora es casi el contrario. El partido confirmó que el nivel competitivo del Palma Futsal no tiene nada que envidiar a los tradicionales grandes de la competición. Ya firmó un gran partido en el Palau Blaugrana y repitió en Torrejón de Ardoz. Y en ambos casos perdió porque falló en la definición. Desde el primer minuto, el equipo balear salió a la pista con la intención de ser el protagonista del partido y llevar el mando del partido. Se ha convertido en una tónica habitual en los partidos, independientemente de quién sea el rival. Los locales mandaron un aviso nada más iniciarse el encuentro en un saque de esquina que remató libre de marca Dani Saldise pero su disparo se fue desviado por poco.

Las jugadas de estrategia requerían de máxima concentración ante un equipo que aprovecha la pizarra, igual que el Palma Futsal, uno de los equipos que más goles marca en las jugadas ensayadas. Del susto inicial se pasó al dominio de los mallorquines. Raúl Campos lanzó el primer disparo lejano que se envenenó al desviar un rival y Herrero reaccionó bien para evitar el gol. Pocos segundos después, Nunes lo intentó pero su lanzamiento se fue desviado. El Palma fue mejorando con el paso de los minutos, se hizo con la posesión y creaba ocasiones con transiciones que creaban espacios en la defensa rival. Lolo sirvió un balón en bandeja a Hamza, que se quedó solo ante Herrero, que estuvo providencial para sacar el pie y evitar el gol. Primera ocasión clara. Los madrileños esperaban pacientes su oportunidad y trataban de articular alguna contra con velocidad para sorprender al cuadro balear. Pito tuvo una clara sin oposición pero su disparo se fue por encima del larguero.

El Palma Futsal tenía claro el guión y la idea de partido. Era cuestión de tiempo marcar si se seguían creando ocasiones y marcó de estrategia. Lolo sirvió un saque de esquina en bandeja a Raúl Campos que se deshizo de la marca y remató a placer en el segundo palo. Golpe de los de Vadillo que no tuvieron tiempo para celebrar y que los interistas devolvieron de la misma forma. Saque de esquina que sacó al primer palo Eric Martel y entre Boyis y Joao desviaron a la red sin que Barrón pudiera parar la acción. Movistar aprovechó la inercia del gol para buscar la portería rival y Cecilio aprovechó la ocasión para marcar el segundo y remontar el marcador. El Palma no acusó los goles y mantuvo la dinámica buscando cambiar la suerte en los metros finales. La falta de puntería penaliza. Tomaz y Raúl Campos tuvieron un dos para uno que salvó Herrero y el rechace lo cazó Claudino y buscó el hueco para lanzar un misil que pegó el la escuadra de la portería madrileña. Otra ocasión clara. Y un minuto después fue Diego Nunes el que remató desde el área pequeña sin oposición y se topó con el larguero. Dos ocasiones muy claras que no aprovecharon los baleares y que obligaban a remontar en la segunda mitad.

El reto era difícil. Remontar al campeón en su pista. Y la solución estaba en mejorar la puntería si el equipo era capaz de mantener la portería. Fallaba la contundencia y la precisión. Y son aspectos innegociables contra los grandes y en los partidos igualados, el factor diferencial. El encuentro estuvo más abierto en la segunda mitad, con más espacios. Las ganas de marcar de los baleares y de los locales por ampliar la ventaja sabiendo que el Palma Futsal es capaz de remontar un gol en cualquier momento. Los madrileños metieron una marcha más en ataque de salida para ampliar la ventaja y tener una mayor renta pero se toparon con Barrón. El cordobés paró la primera a Dani Saldise y sacó una mano providencial poco después para evitar el tercero. Los interistas adelantaron líneas para jugar lejos de su portería y obligar al Palma Futsal a asumir riesgos para salir al ataque. Y los locales lo aprovecharon para marcar el tercero, obra de Pola. El partido se complicaba en exceso y cada vez con menos tiempo para reaccionar. Los de Vadillo, con dos goles de desventaja, buscaron ser más verticales y llegaron las ocasiones para reducir la ventaja. Higor tuvo otra clara pero Herrero sacó con el pie. El partido entró en un ida y vuelta en el que aparecían los espacios y las ocasiones pero faltaba definir. Barrón sacó una gran mano para evitar una ocasión local antes de que Claudino tuviera tres ocasiones prácticamente consecutivas para marcar. El primero en un disparo desde la frontal que se marchó desviado, el segundo con un remate en el segundo palo que rechazó Herrero a córner y la tercera al no acertar a desviar a gol el saque de esquina. La diferencia en la pegada marcaba la diferencia, otro partido más.

El Palma no desistía en su intento por marcar pese a que el cronómetro avanzaba con excesiva velocidad. Herrero sacó dos lanzamientos de Raúl Campos y Barrón hizo lo propio con una contra de los interistas. Los dos porteros eran los grandes protagonistas. Vadillo apostó por Diego Nunes como portero-jugador a falta de cinco minutos para el final del partido. Higor tuvo la primera desde la banda pero Jesús Herrero tenía su día y fue el mejor de su equipo. El cancerbero sacó la pierna para evitar el gol del pívot brasileño en un disparo cruzado. Y luego se sacó un paradón en otro lanzamiento de Raúl Campos que iba pegado a la base del palo. Herrero se puso la capa de héroe para dar la victoria a su equipo.

FICHA TÉCNICA

Movistar Inter: J. Herrero, Cecilio, Eric Martel, Boyis y Dani Saldise. También jugaron Pola, Raya, Borja, Pito, Fernando, Bruno Iacovino.

Palma Futsal: C. Barrón, Lolo, Hamza, D. Nunes y Raúl Campos. También jugaron Higor, Tomaz, Vilela, Rafa López, Joao, Claudino y Cléber.

Goles: 0-1 Raúl Campos (min. 10); 1-1 Boyis (min. 11); 2-1 Cecilio (min. 13); 3-1 Pola (min. 27).

Árbitros: Felipe Madorrán y Urdanoz Azpeteguía. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Boyis y Pito y a los visitantes Higor, Raúl Campos y Tomaz.

Pabellón: Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz). Partido correspondiente a la jornada 24 de la Primera División.