El deporte balear, impactado por la pérdida de Miquel Jaume

No me lo puedo creer!!

Sin palabras!!

Unos días atrás hablando de que todo iba a ir bien y mira que caprichosa es la vida.

Eternamente agradecido, te llevaré siempre dentro de mi por todo lo que me ayudaste y confiaste en mi.

DEP MIQUEL ???

Toda mi fuerza a la familia! pic.twitter.com/L2h2f21qXU