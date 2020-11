Primera derrota de la temporada para el Palma Futsal

El conjunto balear mereció ganar un partido que supuso la primera derrota de la temporada. Los locales tuvieron numerosas ocasiones pero les faltó acierto. Borja, el portero rival, fue el mejor del partido y entre él y los palos sentenciaron al cuadro balear. Era el último equipo que quedaba invicto esta temporada.

Y en el décimo partido llegó la primera derrota de la temporada del Palma Futsal frente a un Industrias Santa Coloma que se llevó la victoria de Son Moix por 1-2 gracias a su efectividad ante la portería rival y a Borja, que se erigió en el gran protagonista del partido y el motivo de la victoria catalana. El meta fue un muro infranqueable que, arropado por los palos, contra los que chocó dos veces el equipo isleño, tiró por tierra la gran cantidad de ocasiones que tuvieron los de Antonio Vadillo, sobre todo, en la primera mitad. Los baleares se cansaron de chutar a portería pero la falta de acierto les condenó a romper la imbatibilidad.

El Palma Futsal tenía claro que era día para ponerse el mono de trabajo y que les esperaba un partido muy complicado por delante. La carta de presentación del rival mostraba su evolución y el gran estado de forma con el que llegaba a Son Moix. El partido fue disputado desde el primer instante y con mucha intensidad, cada balón dividido era una guerra de jugadores para hacerse con él. No había ni un solo metro de concesión al rival porque el partido se preveía tan igualado que cualquier detalle podía decidir el marcador final. El partido empezó con un golpe para los baleares. Bruno Petry sorprendió a Barrón con un disparo a bocajarro tras una buena combinación del conjunto catalán. La cuesta elevaba su porcentaje de inclinación pero quedaba todo el partido por delante para solventarlo. A los de Vadillo les costó entrar en el partido y más tras verse sorprendido por el tanto visitante pero con el paso de los minutos fue encontrando su sitio en la pista y creando espacios para las ocasiones. Hamza mandó el balón al palo en el primer aviso serio de los locales a la portería de Borja. Poco después fue Marlon el que no pudo culminar con éxito una gran acción individual en el mano a mano contra el portero. Dos acciones claras. El Palma Futsal ya comenzaba a jugar a su nivel de siempre y a volcarse en ataque pero faltaba el gol. Sin prisa pero sin pausa, el equipo de Vadillo lo persiguió sin descubrir su defensa ante un rival que salía rápido a la contra cada vez que tenía opción. Raúl Campos tuvo una doble ocasión para marcar pero Borja volvió a responder con solvencia bajo palos. Mati Rosa tuvo otra clara pero la falta de acierto y Borja penalizaban al conjunto local. El meta salvó el empate en un lanzamiento de Nunes. El meta rival era un muro que lo devolvía todo. El Palma merecía el empate y tenía ocasiones como para ir ganando con holgura. El rival apenas se acercaba a la portería de Barrón, que salvaba las que le llegaban. Otro pie de Borja salvó a su equipo. Y cuando no era él, el palo salía en su ayuda como en la volea de Marlon que rebotó en el palo de la portería rival. Segunda vez que el Palma se chocaba con el palo. Y en los últimos segundos antes del descanso, por fin llegó el premio a la insistencia. Raúl Campos enganchó un disparo desde fuera del área que entró por la escuadra, único sitio al que no llegó Borja.

El partido estaba abierto para cualquiera de los dos equipos ante la falta de puntería de los locales, que merecían ir ganando con claridad por ocasiones y méritos pero el deporte solo entiende de goles y hechos. Los baleares siguieron buscando la meta rival de inicio tras el paso por el vestuario sin conceder atrás porque el rival era capaz de aguantar la presión rival y salía con velocidad. Cardona lanzó un aviso con un balón al palo de la portería de Barrón, que en la siguiente jugada tuvo que emplearse a fondo para evitar el segundo. Industrias Santa Coloma tenía clara la idea para sorprender al rival y el guión para tratar de ganar en una pista de la que todos los rivales habían salido derrotados: aguantar, no conceder atrás y aprovechar los espacios que dejaba atrás el Palma al volcar su juego sobre la portería rival. Mati Rosa perdonó otro mano a mano ante Borja. El rival trató de ganar terreno y dio un paso al frente con el paso de los minutos para evitar que el peligro estuviera tan cerca de su portería como en la primera mitad. A los de Vadillo les costó crear con tanta facilidad con el paso de los minutos. El cansancio hacía mella. El encuentro se fue equilibrando y en una de las ocasiones que tuvo Santa Coloma acertó. El pase de Corso lo remató Sepe pegado al palo sin que Barrón pudiera hacer nada. Quedaban siete minutos para salvar una situación muy complicada. Claudino salió a la pista para buscar profundidad y frescura de piernas. Y Vadillo apostó por jugar con Nunes de portero-jugador lo que restaba de partido pero el gol no llegó. Mati Rosa tuvo la más clara pero otra vez Borja salvó a su equipo y dio el triunfo a su equipo.

FICHA TÉCNICA

- Palma Futsal: Barrón, Joao, Rafa López, Raúl Campos y Mati Rosa. También jugaron Hamza, Tomaz, Lolo, Marlon, D. Nunes, Á. Claudino y Fabio.

- Industrias Santa Coloma: Borja, Sepe, Álex Llamas, Corso y Bruno Petra. También jugaron Uri Santos, Cardona, Drahovsky, Álvarez y Khalid.

- Goles: 0-1 Bruno Petra (min. 3); 1-1 Raúl Campos (min. 20); 1-2 Sepe (min. 32).