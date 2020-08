El Palma Futsal suspende la pretemporada ante la situación de «desinformación»

El Palma Futsal ha comunicado que no realizará el viaje a Sevilla este viernes ni a Galicia la semana que viene para jugar los cuatro partidos amistosos de pretemporada, por tanto queda suspendida la pretemporada y queda en el aire el partido que iba a jugar en Palma ante el Betis el día 25, dado que ahora mismo la situación existente en el fútbol sala hace que no se pueda saber cuándo va a comenzar la temporada y el club no dispone de ninguna información por parte de la federación, que es el organismo que tiene las competencias a nivel competitivo.

Por el hecho de que ya algunos clubes han sido desautorizados a disputar partidos amistosos de pretemporada, ante la situación de desinformación y desconocimiento absoluto de la situación, el Palma Futsal ha decidido también suspender sus viajes y, momentáneamente, la pretemporada y no realizar ningún partido amistoso hasta que haya un protocolo claro por parte de la federación y se puedan llevar a cabo encuentros amistosos con normalidad.

De momento el Palma Futsal seguirá entrenando en Son Moix a la espera de tener una fecha concreta, ya que la única fecha prevista es el 5 de septiembre. Nadie ha dicho que no vaya a comenzar la competición este día, pero es evidente que no hay tiempo, no hay protocolo, es imposible cumplir los plazos y se espera a tener más información para tomar decisiones sobre reorganizar la pretemporada con partidos amistosos si fuera necesario y posible antes de empezar la competición en la fecha que estipule la federación.

La única información que el Palma Futsal ha recibido de la liga es que la competición se iniciaba el cinco de septiembre, como el resto de clubes, y a partir de ahí cada club realizó y programó su pretemporada con su propio protocolo como club, con sus propios controles médicos, con sus medidas de higiene y seguridad para la vuelta a los entrenamientos y partidos amistosos. La sorpresa viene en el momento que la federación, que no aceptó aplazar el inicio de la liga a finales de septiembre, como le habían exigido la mayoría de los clubes, no autoriza jugar partidos amistosos. Por tanto, los clubes se encuentran en un callejón sin salida, sin información, sin protocolo por parte de la federación y sin autorizaciones para jugar partidos amistosos. Esperamos que esta situación se resuelva en breve.