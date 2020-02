El Palma Futsal, ante el reto del Barça y el regreso de Ximbinha

Son Moix se prepara para cerrar la trilogía de los ‘grandes’ con la que ha abierto como local la segunda vuelta de la competición regular el Palma Futsal. Visita el Palau este sábado (13 horas) nada menos que el vigente campeón, un Barça Lassa que sufrió en exceso para avanzar en la Copa del Rey y que recela de un rival que le ha puesto en serios apuros en sus últimas confrontaciones. En la retina, la victoria en la primera vuelta de los hombres de Antonio Vadillo (2-3), pero también la semifinal del playoff en la que los azulgrana únicamente pudieron avanzar desde el punto de penalti.

Tras caer ante Movistar Inter (3-4) y superar con autoridad a ElPozo (2-0), el Palma Futsal persigue tres puntos claves en su carrera por reingresar en las posiciones de honor de la tabla en plena recta final hacia la Copa de España de Málaga.

Con las únicas bajas de Quintela y Mati Rosa, el cuadro de Ciutat apela a la magia de Son Moix. Y a la adaptación de Vilela y Allan, «a quienes necesitamos», y que estos días de parón han seguido con ese proceso junto al resto de un equipo que echará de menos a un Ximbinha que, días después de abandonar la Isla, se medirá a sus excompañeros. Aunque ahora vistiendo la elástica azulgrana.

«Es curioso, son las cosas que tiene el deporte... Que haga sus goles, pero que los tres puntos se queden aquí», decía al respecto y con buen humor el técnico del Palma Futsal. Un Vadillo que tiene claro que «si dominamos los detalles, tendremos nuestras opciones», aunque recuerda que «tendremos que hacer las cosas muy bien para sobreponernos a este rival».

Las ausencias por los compromisos internacionales de las selecciones han mermado la calidad del trabajo de Palma y Barça en los días previos al duelo, vital para las aspiraciones de ambos. Vadillo da una ligera ventaja a los azulgranas «a nivel de ritmo competitivo» al haber jugado Copa del Rey. Y resta importancia al triunfo de la primera vuelta en la ciudad condal, «porque aunque fuimos superiores, eso no va a ocurrir. Aquí va a ser un partido diferente. La aportación de Ximbinha les va a permitir tener más profundidad en su juego», añadió el preparador jerezano, que confía plenamente en el apoyo de su hinchada para sacar adelante el duelo.

Hamza y Joao, dos de los puntales del bloque isleño, también mostraron su prudencia de cara al choque. Recién aterrizado de la Copa de África y tras ser campeón, el ala destaca «el gran potencial y el nivel motivacional» del Barça y destaca la importancia «de ganar los duelos individuales, tener el balón y no cometer errores no forzados». No se pueden escapar más puntos de casa, y Hamza recuerda que «el que cometa menos errores será el que se lleve el partido», advirtió.

Para Joao, medirse al Barça supone encarar «un partidazo» y apela al «factor pista». El ala brasileño tiene claro que el Palma debe salir «intenso» y considera «clave no encajar, y cuando tengamos nuestras ocasiones marcar. Y atrás, hemos de estar sólidos, pues sabemos de la calidad del Barça», prosiguió.