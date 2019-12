Goleada del Palma Futsal para cerrar el 2019 en Son Moix

Palma Futsal 8-0 Industrias Santa Coloma

Palma Futsal: C.Barrón, Hamza, Lolo, Tomaz y Diego Nunes. También jugaron Joao, Eloy Rojas, Joaki, Raúl Campos, Ximbinha y Rafa López.

Industrias Santa Coloma: Miguel Feixas, Well, Sepe, David Álvarez y Álex Verdejo. También jugaron Khalid, Uri Santos, Vidal, Corso y R.Bermusell.

Goles: 1-0 Ximbinha (min. 7); 2-0 Ximbinha (min. 7); 3-0 Bermusell, en propia puerta (min. 19); 4-0 Ximbinha (min. 20); 5-0 Ximbinha (min. 25); 6-0 Joaki (min. 28); 7-0 Ximbinha (min. 36); 8-0 Raúl Campos (min. 39).

Árbitros: Bernabéu Haro y González Ruano. Sin amonestaciones.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 1.400 aficionados. decimocuarta jornada de la Primera División.

El conjunto catalán arrancaría el partido muy activo pero muy pronto quedaría totalmente barrido por un Palma que ponía la quinta marcha. Joao avisó seriamente con un gran disparo que obligó al portero rival, Miquel Feixas, a realizar un paradón para desviar un balón que llevaba trayectoria hacia la escuadra. Acto seguido Ximbinha le daba un bocado al partido con dos dianas en menos de un minuto para empezar a encarrilar el triunfo. El brasileño anotaba el primer en un contraataque y el segundo en un perfecto golpeo de falta directa que quitaba las telarañas de la portería rival. Tras el segundo tanto el partido se dormía un poco en un impás sin apenas ocasiones. El Palma Futsal se encargaría de volver a encender el partido y de dejar noqueado a su rival con dos nuevos chispazos cuando la primera mitad empezaba a morir. Esta vez, el protagonista sería Rafa López que con sus incursiones por la banda creaban mucho peligro hacia la meta rival. En una de estas, el cordobés buscó un pase de la muerte que Roger Bermusell desviaba accidentalmente al interior de su portería. Y a diez segundos del descanso de nuevo Rafa López le dejaba en bandeja el gol a Ximbinha con una exquisita asistencia para poner el cuatro a cero con el que se marcharían los jugadores a vestuarios.

Los hombres de Óscar Redondo sacaban orgullo en los primeros compases de la segunda mitad e incluso un disparo de medio campo de Well obligaba a Barrón a exhibirse con un gran paradón. El Palma buscaba seguir ampliando rentas y de nuevo la conexión Rafa López-Ximbinha daría resultados. De nuevo el cordobés le daba el balón al pívot brasileño dentro del área para que con un detalle de calidad marcara el quinto gol, el cuarto en su cuenta particular, para dejar boquiabiertos a los aficionados presentes en Son Moix. El polideportivo mallorquín se había convertido en una fiesta pero faltaba lo mejor. El canterano Joaki se estrenaba como goleador en la Primera División con una vaselina perfecta que significaba el sexto tanto del partido y que hacía enloquecer a la grada. Por si esto fuera poco, el portero de los baleares, Carlos Barrón, también quiso ser protagonista y sacó su mejor repertorio en las ocasiones rivales.

A pesar del resultado el Palma quería más y más. Tras el sexto Raúl Campos y Diego Nunes tuvieron dos ocasiones cada uno que pudieron seguir ampliando la renta local. La última de ellas incluso fue el larguero el que evitó que se convirtiera un nuevo gol. Hamza también tuvo una gran oportunidad tras un gran pase de Joaki que dejó solo al ceutí, que no logró encontrar puerta en su remate. Con todo perdido y con los isleños enchufadísimos en busca de más dianas el Industrias Santa Coloma ponía portero-jugador sobre la cancha para ganar protagonismo en el juego y cambiar el ritmo del partido. Pero no acabó de salirle bien la jugada a Óscar Redondo porque los baleares seguirían insistiendo y ampliando su ventaja en un auténtico festival de los de Vadillo. Otra vez Ximbinha, que no había saciado su hambre de gol, colocó el balón al fondo de la red con su ‘póker’.

Una de las imágenes del partido entre el Palma Futsal e Industrias Santa Coloma fue ver en la grada a Mati Rosa. El argentino regresó a Palma este mismo martes por la tarde para iniciar la segunda fase de la recuperación de la lesión de la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano hace dos meses. Mati se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fue intervenido el pasado 15 de octubre en Barcelona. El argentino se quedó en la ciudad condal para iniciar la rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça y en permanente contacto con los profesionales del Palma Futsal. Los clubes pactaron que el jugador realizaría la primera parte de la recuperación en las instalaciones del Barça para poder aprovechar todos los instrumentos de que dispone el conjunto catalán y favorecer así la recuperación. Mati Rosa regresa ahora a Palma para seguir con la recuperación. De hecho, este mismo martes se ejercitó antes de ver el partido de su equipo en directo.