El Palma Futsal quiere apalabrar la Copa de España

No es un partido más. El arranque de un diciembre de vértigo para el Palma Futsal le mide en Son Moix (20:30 horas) a un recién ascendido como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que busca dar la campanada en Son Moix. En casa no pretende bajar la guardia el equipo de Antonio Vadillo, que ya acumula dos tropiezos como anfitrión esta temporada, el último ante el Jaén en su última aparición en Ciutat. Pero la progresión ascendente del Palma Futsal invita a soñar con un triunfo que les asiente en la tercera plaza y les permita dar un paso al frente en su meta de estar en la Copa de España de Málaga. Una meta que dejarán encarrilada en caso de victoria esta noche, en un duelo que llega en un gran momento para Vadillo y sus hombres, que volverán a contar con su interminable nómina de internacionales tras una semana atípica, en la que el preparador jerezano no ha podido contar con sus porteros (Sarmiento y Barrón) ni con otros jugadores de campo (Raúl Campos o Hamza). Pese a ello, toda la plantilla, a excepción de los lesionados Quintela y Mati Rosa, están a disposición del preparador, que ha marcado en rojo la visita de los andaluces.

El poderío del Palma Futsal queda patente echando un vistazo a la clasificación, aunque en casa está costando marcar y sacar los puntos en juego. Eso sí, a domicilio ha mostrado su versión más fiable, puntuando en cinco de sus seis salidas esta temporada, algo que tiene más mérito todavía si se tiene en cuenta que han pasado por las canchas de Movistar Inter, ElPozo Murcia y Barça Lassa. Tres victorias, dos empates y una derrota en Torrejón forman la hoja de servicios como visitantes de Vadillo y los suyos.

Confirmar el momento dulce de forma del Palma Futsal ante su fiel hinchada es otro de los retos que tiene en mente el cuadro isleño. Tras golear en Cartagena, toca hacer buenos los dos triunfos a domicilio encadenados en un Son Moix que espera otra entrada a la altura de la cita y de la importancia de tres puntos para asentarse en la parte noble y sacar medio billete para Málaga 2020.

No se fía Vadillo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, un oponente que ha dado muestras de su elevado nivel competitivo y, pese a estar en la parte baja de la tabla, posee opciones matemáticas de estar en la Copa de España, aunque también tiene cerca una de las dos plazas de descenso.

La solidez defensiva del Palma Futsal, el equipo menos goleado de la Primera División (16 goles en contra en 11 jornadas), es el mejor argumento que puede esgrimir el equipo de Vadillo. El técnico, pese a ello, ha reclamado una vez más la mayor intensidad posible a sus hombres de cara al duelo frente al Córdoba, que llega a Son Moix dispuesto a dar la campanada, aunque tendrá delante a uno de los equipos en mejor forma de la categoría, un Palma Futsal que quiere abrir un mes decisivo de la mejor manera posible. Y esa no es otra que sumando hoy los tres puntos.