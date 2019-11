Examen de nivel para el Palma Futsal

El Palma Futsal afronta este viernes (20:30) un examen de fiabilidad en Son Moix, donde recibe a su enemigo íntimo, el Jaén Paraíso Interior. Los de Vadillo quieren multiplicar el valor de su último empate y engordar sus registros como local para prolongar su imbatibilidad y asentarse entre las posiciones de privilegio.

Después de seis jornadas sin conocer la derrota acumulando cuatro victorias y dos empates, el Palma Futsal se ha encaramado hasta la cuarta plaza y quiere hacerse fuerte tanto en la zona alta como sobre todo en Son Moix. La escuadra de Ciutat tiene claro que es fundamental sacar adelante los partidos de casa para estar cerca de sus objetivos y esta noche tiene una nueva prueba de fuego. Tras caer en la primera jornada en su centro de operaciones habitual, los isleños buscan blindar su fortaleza, en la que ya enlazan tres triunfos seguidos.



Los hombres de Antonio Vadillo han dado muestras de sus consistencia a nivel defensivo y progresivamente la han aderezado con un mayor acierto ofensivo. La visita del Jaén será de nuevo un reto para un ataque que ha sido la principal damnificada en el parte de lesionados. La recuperación de Diego Nunes y Eloy Rojas ha supuesto un alivio para los planes de los mallorquines, que encaran el encuentro con las únicas bajas ya conocidas de larga duración de Mati Rosa y Diego Quintela.



La igualdad de la Primera División no da lugar a partidos sencillos para nadie, pero si hay un rival incómodo sobre muchos es el Jaén Paraíso Interior, que ha forjado un carácter competitivo que no sólo le ha convertido en un habitual de las grandes citas sino que también le ha hecho coronarse en dos ocasiones en la Copa de España siendo el único capaz de romper la hegemonía de los grandes.

Son muchos los duelos de alto voltaje que han protagonizado en el último lustro en la élite y ambos contendientes se conocen a la perfección. El Palma Futsal tiene claro que quiere imponer la velocidad que más le interesa y sacar a relucir su personalidad y vocación ofensiva ante un adversario que tiene las ideas muy claras, muy sólido, que quiere un ritmo bajo y con recursos variados. No en vano el equipo andaluz acumula ya varios años con el mismo cuerpo técnico y una misma idea que le ha reportado la mejor etapa de su historia.

El Jaén Paraíso Interior todavía no ha estrenado su casillero de puntos lejos de su pista, pero conviene no perder de vista la entidad de los rivales con los que se ha topado como visitante. Lejos de su feudo ha cedido ante el Cartagena (3-1), O Parrulo (6-3), Barcelona (3-1) y ElPozo Murcia (2-1) siempre vendiendo cara su derrota. También es cierto que no sé le ha dado especialmente bien Son Moix, pero todos estos condicionantes no desvían a la plantilla del Palma de su objetivo, todo lo contrario, invitan a mantener la guardia alta. A nadie se le escapa que no ha sumado fuera, pero en La Salobreja ha firmado un empate y tres triunfos.



Como ya es habitual en las últimas temporadas un viejo conocido como Carlitos es uno de los grandes peligros del Jaén. El ex del Palma ha firmado ocho dianas esta temporada y se codea con los principales artilleros del campeonato. Otro de los jugadores a tener en cuenta es el pívot brasileño Maico, que defendió los colores del Palma Futsal entre 2016 y 2018.

La entidad del adversario y la rivalidad ya invitan a pensar en otra gran entrada en Son Moix, donde el club ha previsto diferentes iniciativas para promocionar el fútbol sala entre los más pequeños y generar un gran ambiente en las gradas. Clubes de Bunyola, Esporles y Calvià se sumarán a otros de Ciutat en el Palma Futsal Experience, que permite a las categorías inferiores conocer el deporte de élite y las interioridades de un día de partido. Además, la entidad que preside Miquel Jaume también ha organizado una diada de categoría alevín en la que participarán los clubes de Son Oliva, Fisiomedia Manacor, Viva Sports y Sagrat Cor.