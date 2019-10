La otra Copa de Tirado

La violencia en las calles de Chile dejaron al planeta fútbol sala sin la Copa América, pero eso no quiere decir que los partidos de selecciones se interrumpieran en la ciudad de Los Ángeles. El director general del Palma Futsal, José Tirado, tiene previsto regresar hoy a la Isla tras su particular odisea en el país andino, donde ha podido cumplir con gran parte del objetivo que se había marcado. Y es que ha tomado nota de los grandes talentos de las canteras emergentes en los múltiples amistosos que se han desarrollado con normalidad.

Tirado califica la situación de «surrealista», ya que no se ha jugado la Copa América pero se han disputado tres amistosos cada día entre los distintos combinados a excepción de Argentina. «Está claro que no es lo mismo ver el torneo que estos partidos sin la misma tensión competitiva, pero he podido ver a varios jugadores interesantes de países que están creciendo mucho», relata.

El grueso de selecciones exprimió las fechas FIFA para trabajar. Además, todos los equipos ya tenían toda la estancia pagada y han permanecido estos días en Los Ángeles, a más de 500 kilómetros de Santiago. «Entiendo que la suspensión ha sido un tema político porque en la sede, en Los Ángeles, salvo dos noches con algunas protestas no ha pasado nada. La policía anunció rápidamente que no podía garantizar la seguridad y se optó por cancelar el torneo», explica Tirado, que diferencia el ambiente que se vive en Los Ángeles con los problemas que se acumulan en Santiago. «La capital era otra película, aquello sí que era lo más parecido a la guerra. Allí lo pasé mal porque sólo estuve una noche e impresionaba escuchar los tiros», comenta.

Los amistosos le han permitido tomar de una serie de jugadores interesantes de cara al futuro. «De Argentina y Brasil ya los conocemos a todos, pero ahora tenemos referencias de países como Colombia, Uruguay y Venezuela de jugadores que me han sorprendido. Es un mercado de futuro, de jugadores con hambre y más asequible. Ahora iniciaremos el seguimiento», razona Tirado, que recuerda que fichajes como los de Mati Rosa o Felipe Paradynski empezaron a fraguarse en este tipo de viajes.

El dirigente ha estado pendiente tanto de los partidos como de todo lo que rodeaba el equipo y se mostraba muy satisfecho de la nueva iniciativa que presentó ayer el club en sintonía con el Consell de Mallorca. El Palma Futsal On Tour by Bricomart, que reunirá de 2.500 a 4.000 niños en cada cita en la que los jugadores del Palma Futsal ofrecerán un show deportivo y divertido en el que participarán los niños asistentes en los municipcios de Manacor, Alcúdia, Calvià y Palma.

La nueva propuesta tiene como objetivo promocionar el deporte entre los jóvenes con un evento lúdico y divertido en el que los jugadores bailarán, cantarán e incluso narrará sus propias jugadas ayudados por los niños que serán parte activa de una cita con dosis de espectáculo.