Lolo: «Las bajas no son excusa»

El punto logrado ante ElPozo Murcia adquirió un valor excepcional para un Palma Futsal que intenta alcanzar la ansiada regularidad y escalar en la clasificación pese a la plaga de lesiones que rodea al equipo de Antonio Vadillo. Sin Mati Rosa, Nunes, Quintela ni Eloy Rojas, el técnico jerezano exprime al máximo el plantel para afrontar un primer tramo del curso regular que se ha puesto más cuesta arriba si cabe por una cadena de imprevistos. «Estamos esperando también a la enfermería a ver a como llegamos al viernes, porque en una plantilla tan igualada como la nuestra todos los lesionados son importantes», comentaba al respecto Eloy Rojas, uno de los pesos pesados del vestuario.

El cierre cordobés, uno de los capitanes del Palma tiene claro que «durante la semana trabajaremos los que estamos, las bajas no son excusa porque hay plantilla de sobra para afrontar el partido (ante el Peñíscola el viernes a las 20:30 horas en Son Moix) y con mucho ánimo porque el partido de ElPozo nos ha reforzado al ver que el grupo es superior a las individualidades y que compitiendo bien podemos competir contra cualquiera», añadió.

Lamenta Lolo la situación por lo que supone para sus compañeros estar fuera por lesión y no lo pone «como una excusa deportiva. Más bien anímicamente estamos tristes por los compañeros que se van a perder varias semanas y meses. Es deporte y las lesiones van dentro de nuestro trabajo», prosigue. «El resto, lo mejor que podemos hacer es que el equipo vaya ganando puntos, así poco a poco todo se normalizará y nos olvidaremos de esta racha. Tenemos suficiente plantilla con los que estamos para sacar los partidos adelante y nos concentramos en esto», destacaba Lolo Urbano.



No esconde el experimentado jugador del Palma que «el arranque de temporada iba a ser difícil, porque teníamos a los tres ‘grandes’ en las primeras salidas y los partidos de casa no son contra rivales nada fáciles». Reconoce, eso sí, que «podíamos haber arrancado mejor, sobre todo con el Levante en casa, pero sabemos que tenemos tiempo y vamos a empezar contra el Peñíscola a sacar puntos en Son Moix y a mirar hacia el vagón de cabeza que es lo que nos interesa. El equipo está trabajando bien y lo vamos a conseguir», remarcó Lolo.

Reclama el cierre el apoyo de la afición, aunque ya les deja claro que «lo vamos a dejar todo en la pista. Tenemos que darles victorias y alegrías que es lo que se merecen», sentenció.