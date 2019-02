Vadillo zanja la polémica: «Hay que hablar en la pista»

«Lo que hay que hacer es hablar en la pista y centrarse en el aspecto deportivo porque nos jugamos mucho». El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha querido apagar el fuego de la polémica encendida en los últimos días por unas declaraciones del director general de la entidad, José Tirado, en las que suspendía a la mayoría de los futbolistas.

El técnico jerezano del Palma apostó por pasar páginar y enfocar todos los sentidos hacia el importante compromiso del próximo sábado, a las 12.00 horas, en Son Moix ante el Movistar Inter. «He hablado con el director deportivo y le he comentado que no son las formas correctas de criticar a la plantilla y que esta polémica no nos beneficia en absoluto. Todo viene originado porque no estamos al nivel que debemos estar. Pero ahora hay que aparcar todo esto y dar el máximo. La temporada no es un desastre, pero la exigencia de este club es muy alta».

Vadillo insistió en no remover más el asunto: «Hablé con José y me dijo que su intención no era la de faltar el respeto a nadie. Somos un equipo y como máximo responsable somos conscientes que hay que subir el nivel y no darle más vueltas. Lo que hay que hacer es hablar en la pista».

En relación al encuentro del sábado, el técnico del Palma espera dar un golpe encima de la mesa. «El Inter es uno de los mejores equipos del mundo, pero si no estamos al 100% no haremos nada».