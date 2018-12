El Palma Futsal mereció más pero los palos lo evitaron (2-3)

Palma Futsal: Nico Sarmiento, Lolo, Joao, D. Quintela y Taffy. También jugaron Diego Nunes, Mati Rosa, Joselito, Tomaz, Catela y Paradynski.

ELPozo Murcia FS: Fabio, Matteus, Miguelín, Xuxa y Pito. También jugaron Andresito, Fer Drasler, Fernando y Álex.

Goles: 1-0 D. Quintela (min. 11); 2-0 D. Nunes (min. 14); 2-1 Andresito (min. 20); 2-2 Andresito (min. 34); 2-3 Pito (min. 39).

Árbitros: Delgado Sastre y Rabadán Sáinz. Mostraron tarjeta amarilla al local Joselito y al visitante Xuxa.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 4.000 espectadores. Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Los baleares dejan escapar un 2-0 a favor en un partido igualado y que decidió el acierto murciano. Hasta cuatro veces chocó con los palos el Palma Futsal. Un gol de doble penalti a cuarenta segundos del descanso inicia la remontada rival. El equipo hizo méritos para sacar algún punto en otro partido en el que igualó las fuerzas con uno de los mejores equipos del mundo. Son Moix colgó el cartel de entradas agotadas y se llenó con cuatro mil espectadores.

Hay veces en los que los resultados no son justos con los méritos que hacen los equipos sobre el terreno de juego. A veces te benefician y otros te perjudican. Esta vez la moneda cayó de la cara de la cruz para el Palma Futsal en otro partido en el que tuteó a ElPozo Murcia, que se llevó el partido en el último minuto y tras remontar dos goles en contra (2-3). Los de Antonio Vadillo firmaron una actuación notable pese a caer derrotados al borde del final. Quintela y Nunes adelantaron a los locales en la primera parte y los palos chafaron tres ocasiones claras para marcar tras el descanso. Los murcianos iniciaron la remontada con un doble penalti en el último minuto de la primera parte y marcaron el tanto del triunfo en el último minuto del partido.

Uno de los mayores reconocimientos para el Palma es el respeto que se ha ganado de sus rivales, también de los tres grandes, que llegan a Son Moix sabiendo que les espera una dura batalla frente a un rival que tutea a cualquiera. Y otro reconocimiento es el social. Son Moix se llenó otra vez con cuatro mil espectadores y un gran ambiente en la grada. Los primeros minutos fueron una clara muestra de ese respeto que se ha ganado el Palma en la pista. Ambos equipos se tantearon, sin arriesgar en exceso, protegiendo sus respectivas porterías y a la espera de que alguno aumentara el ritmo. Nico Sarmiento apenas pasó apuros hasta que las faltas comprometieron a su equipo otra vez. Apenas hubo ocasiones de inicio, imprecisiones en los pases y las transiciones y con un Palma Futsal que trató de hacerse dueño del balón con el paso de los minutos. De hecho, los de Antonio Vadillo son los que fueron primero a por el partido. Poco a poco aumentaron su presencia en la pista rival y el ritmo de juego y ElPozo Murcia se metió en apuros. La balanza se desequilibró en la pista a favor de los mallorquines y obtuvieron el gol como recompensa en el marcador en una gran combinación que inició Catela y que culminó Diego Quintela con una media vuelta en la frontal que acabó con un derechazo al fondo de la red. Fueron los mejores minutos del Palma Futsal, que superó a un rival que se veía superado por momentos. Lolo tuvo el segundo en un lanzamiento de falta que sorprendió a toda la defensa murciana y que escupió el palo izquierdo de la portería de Fabio con el meta ya vencido. Y otra vez más, las faltas condicionaron el juego de los baleares. Alcanzaron la quinta en el marcador con más de siete minutos por delante hasta el descanso y eso alteró la intensidad a la hora de defender con el objetivo de evitar el doble penalti. Los murcianos trataron de profundizar en su juego ofensivo y pero los locales defendieron bien pese a estar atados de pies y manos. Miguelín y Drasler lo probaron con sendos disparos cruzados que se perdieron ante la portería de Sarmiento antes del gol de Diego Nunes. El brasileño batió a Fabio por bajo en un mano a mano tras un robo de Tomaz que sirvió el gol en bandeja a su paisano. El resultado era inmejorable y los baleares trataron de llegar con la renta al descanso pero no aguantaron sin hacer la sexta falta. Nico Sarmiento salvó dos ocasiones para los murcianos, que lanzaron un balón al palo, antes de que Andresito marcase el gol rival desde el doble penalti a falta de cuarenta segundos para el descanso.

El crecimiento de los mallorquines se aprecia en los momentos decisivos de los partidos. Lejos de venirse abajo con el gol psicológico aguantaron a la perfección la situación en el comienzo de la segunda mitad. En otros años habría acusado el gol en exceso. Plantearon el segundo episodio como si no hubiese habido un primero. Siguieron con el juego de ataque, con una defensa sólida y apenas sin ceder ante un rival que es uno de los mejores equipos del mundo por plantilla y palmarés. Se abrió el partido y aparecieron las ocasiones. Apenas hubo posesión del balón y hubo intercambio de golpes pero el Palma dio más que su rival. Juego más directo, transiciones más rápidas pero sin fortuna a la hora de culminar las acciones. Fabio sacó una mano salvadora ante Mati Rosa, que tuvo una de las ocasiones más claras de la segunda parte. También la tuvo Lolo en el rechace de una de las múltiples ocasiones locales pero no acertó portería cuando lo tenía todo a favor. El Palma insistió sin fortuna. Ningún equipo tenía el control. EL Palma no consiguió el gol que buscó con insistencia y ElPozo Murcia se adaptó a la situación y al partido y también tuvo sus ocasiones en una segunda mitad de ida y vuelta. Pito tuvo una ocasión clara pero tampoco acertó en el remate mientras que Nico Sarmiento rechazaba cualquier lanzamiento lejano. Quintela no llegó a un gran pase de Taffy antes de que ElPozo gozara de dos ocasiones claras. Una de ellas acabó con el segundo gol de Andresito. Los murcianos igualaron el partido a falta de seis minutos para el final del encuentro. El Palma encajó el golpe con entereza y siguió persistiendo en su objetivo de ganar el partido. El palo impidió el gol de Bruno Taffy y el larguero el de Mati Rosa tras una gran jugada de Diego Nunes. Otra vez los palos evitaban la victoria del Palma Futsal. Y cuando el partido agonizaba, con el Palma pensando en sacar el portero-jugador para ir a por el partido, Miguelín armó la pierna y Pito cazó el esférico en la frontal para marcar el tercero y dar la vuelta al marcador y al partido. Excesivo castigo para los baleares.



El Palma Futsal cerrará la primera vuelta el próximo sábado (12:00 horas) en la pista del Jimbee Cartagena pero ya no depende de sí mismo para ser cabeza de serie en la Copa de España y se baja del liderato de la liga por primera vez esta temporada.



Otro de los aspectos destacados al margen del nivel deportivo del equipo es la confirmación de que la afición del Palma Futsal es una de las mejores de la Primera División. Otro partido grande y otra respuesta brillante. Si el nivel medio de asistencia durante toda la temporada ya roza los tres mil espectadores en cada partido, Son Moix alcanza su techo en los partidos grandes. Por primera vez esta temporada se agotaron las localidades para el partido y el coliseo balear vivió el ambiente de las grandes noches. El público se volcó con su equipo desde la salida a la pista en la que lució una gran pancarta con el nombre del equipo. Solo el gol de la victoria murciana bajó los ánimos de una grada entregada.