El Palma Futsal pone a prueba su liderato en Paterna

El Palma Futsal pone a prueba su estado de forma y el liderato de la categoría en una cancha en la que los grandes del fútbol sala español han sudado para sumar el triunfo o incluso, en el caso del Movistar Inter, se han ido de vacío. La cita se disputa este viernes a las 20:45 horas en el pabellón de Paterna. Además, una victoria podría certificar de forma matemática la presencia del Palma en la Copa de España por sexta vez en su historia, la quinta de forma consecutiva.

De hecho, los isleños podrían convertirse en el segundo equipo en asegurar su presencia en este torneo después de, precisamente, el Levante, que tiene garantizada su participación como equipo organizador.

El conjunto mallorquín llega a este compromiso después de resarcirse de la derrota sufrida en la cancha del Barça Lassa con una goleada al Naturpellet Segovia por cinco goles a cero que ha servido para recuperar la confianza y reafirmar el buen estado de forma de los hombres de Vadillo, que recuperaba así el liderato de la categoría. Una situación que quiere alargar con un nuevo triunfo en la cancha granota.

Sin embargo, el objetivo no es nada sencillo. La escuadra balear es consciente de la dificultad que entraña el choque y el rival. El Levante UD ocupa la sexta plaza de la categoría con dieciséis puntos y que también se encuentra en un buen estado de forma después de conseguir una importante y contundente victoria en la pista del Jimbee Cartagena por 3-6. Hasta la fecha, el equipo de David Madrid ha cosechado cinco victorias, un empate y cuatro derrotas.

La cancha del Levante UD no es una de las que mejor recuerdos genera al Palma Futsal porque históricamente no es de las que mejor resultados ha dado al conjunto mallorquín. El pasado curso no se pudo pasar del empate. Además, los de Vadillo son conscientes de que los dos tropiezos sufridos este curso se han producido a domicilio y es donde más ha costado sacar los puntos. Aún así, el equipo ha conseguido vencer en tres de sus cinco desplazamientos realizados hasta la fecha.

A esto se le suma que la afición granota es de las más animosas de la categoría. El técnico del Palma espera una «cancha hostil» en la que «su afición aprieta bastante y donde dan dos pasitos más de intensidad y agresividad», según advertía Vadillo en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico andaluz confía en las posibilidades de los suyos a los que les exige «estar muy centrados» porque está convencido que la victoria «se decidirá por detalles». Para este choque, el entrenador de Jerez de la Frontera tendrá a todos sus jugadores en plenas condiciones a excepción de Felipe Paradynski que sigue recuperándose de sus problemas físicos sin fecha de regreso marcada.

De esta manera, el Palma Futsal persigue dos objetivos este viernes en Paterna. Por un lado cerrar de forma precoz su clasificación para la Copa de España de Valencia y, por otro, mantener la «anécdota» del liderato una semana más. Un hecho que se está convirtiendo cada vez en una situación significativa porque la temporada supera ya la primera decena de jornadas. «Sólo miramos la clasificación de reojo pero ya hay que darle cierto valor al liderato porque es muy difícil estar líder en la jornada diez», manifestó el técnico el miércoles.