Un completo éxito. Así califica Diego Picasarri, director de pádel y marketing del Open Marratxi, la celebración del Torneo Pádel Ultima Hora by Espais Integral cuyas finales se disputaron este pasado domingo.

¿Qué balance hace del torneo?

Antes que nada quiero agradecer a Ultima Hora y Reclam 2012 por confiarnos la organización de este evento, como también a las demás empresas colaboradoras por apoyarnos. El balance no puede ser más que positivo. Se trata de un torneo que a nivel local es uno de los más importantes del año, que los jugadores esperan siempre para apuntarse apenas se abre la inscripción. Desde Open Marratxi solo tenemos palabras de agradecimiento a estos participantes.

¿Qué destacaría?

Si por algo ha destacado este torneo, además de por los emocionantes partidos vividos, ha sido el excelente trato dado a los participantes. Desde la organización entendemos lo importantes que estos son para el éxito de una competición y por eso no hemos regateado esfuerzos. A todos los jugadores inscritos los esperaba, a su llegada a las instalaciones del Open Marratxí, un gran welcome pack, mochila, camiseta, botella de vino, agenda... A los campeones de las diferentes categorías, cómo no, los premiamos con una estancia en Hoteles All Sun para dos personas y los finalistas recibieron vales de Urban Sushi, así como conjuntos deportivos y demás regalos. El broce de hora fue el sorteo de un viaje al caribe para dos personas de ocho días de duración con todo incluido.

¿Sus planes de futuro?

Esperamos este que sea el primero de muchos torneos de Ultima Hora que hagamos. Apostamos desde ya por el Torneo de Pádel Ultima Hora Hora 2025, que seguro que será más que un éxito y con el que romperemos récords nuevamente. Felices fiestas para todos y vamos por un 2025 lleno de salud, trabajo y mucho pádel.