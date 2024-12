Es uno de los 'capos' del pelotón mundial y el único que este diciembre rodará por Mallorca. Al frente del Red Bull-Bora Hansgröhe, el esloveno Primoz Roglic (Zagorje ob, Savi, 1989) sienta las bases de una temporada 2025 en la que ya tiene claros sus objetivos: Giro y Tour. Comenzará Algarve y se probará en la Volta a Catalunya antes de afrontar el reto de conquistar su segunda 'maglia rosa', antes de intentar ser alternativa a su compatriota Tadej Pogacar y compañía en la pelea por esa cuenta pendiente que tiene: el Tour. No luchará por su quinta Vuelta, pero no renuncia definitivamente al récord y se confiesa «enamorado» de Mallorca, isla que visitó antes de su eclosión definitiva como ciclista. Roglic atiende a Última Hora y otros cinco medios internacionales para compartir sus sensaciones en pretemporada.

Cambio de planes para 2025, ¿dónde radica el origen de esa nueva hoja de ruta?

-Creo que se me puede dar bien -en referencia al Giro especialmente- y hemos pensado este años que es mejor empezar pronto y no alargar la temporada tanto como te fuerza La Vuelta, que te lleva hasta septiembre entrado. Este año, los planes son diferentes y priorizo Giro y Tour, sabiendo que hay que administrar bien las energías. ¿La Vuelta? La tengo presente, pero ahora tengo otras prioridades. Pienso que, por ejemplo este Giro, es una carrera en la que puedo dar el máximo de mí y encontrar mi mejor versión, con un tiempo para recuperar de cara al Tour de Francia. Ahora tengo la oportunidad de estar mejor en el primer tramo y hasta julio y después buscar otros objetivos.

¿Qué sensaciones le transmite el equipo de cara a la temporada próxima?

-Muy buenas. Había una buena base y se ha reforzado bien, pensando en hacerlo más fuerte para estar en muchos frentes. Estos días sirven para acercarnos más después de unas semanas de parón, haciendo otras cosas fuera de la bicicleta, trabajando con mi fundación y estando en Eslovenia, pero siempre sin dejar de lado el entrenamiento.

El ciclista esloveno, cuatro veces ganador de La Vuelta, contestando a una pregunta. Foto: Emilio Queirolo

¿Cómo lleva esos galones de jefe de filas en un equipo tan grande?

-Yo soy tímido, la verdad, pero estos días intento acercarme a todos los compañeros, a todo el equipo. Al final, trabajamos juntos y los éxitos, cuando lllegan, son el resultado del trabajo del equipo. Llevan años creciendo y haciendo las cosas bien y eso se ve, se nota que es un equipo grande ya. Aquí suman todos, todos aportan su energía. Mecánicos, cocineros, masajistas, corredores... Todo eso hace que tengas más ganas de dar el máximo y lo mejor de tí.

¿Qué le dicen las nuevas incorporaciones, como Lazkano, Van Gils...?

-Hemos firmado a muy buenos corredores. Lo han demostrado en sus anteriores equipos, y además de ser buenos ciclistas, con grandes personas. Eso suma para el equipo. Ahora hay que acoplar esas piezas, compartir horas sobre la bicicleta conocerse y construir ese bloque para llegar a los momentos importantes de la temporada como un equipo.

Roglic, posando en un momento del encuentro con Última Hora. Foto: Emilio Queirolo

¿Cuál va a ser su libro de ruta hasta que llegue el Giro de Italia?

-Si no pasa nada, empezaré en la Vuelta al Algarve. Después, correremos la Volta a Catalunya y de ahí, ya iremos para el Giro. Puede haber algún cambio, pero por ahora tenemos esas carreras y las prepararemos a conciencia. Después del Giro, ya hablaremos del Tour.

De las dos grandes vueltas que correrá, ¿hay alguna que sea un objetivo principal por encima de otra?

-El objetivo va a ser alcanzar mi mejor versión, mostrarme competitivo en el Giro y el Tour. El resultado luego vendrá o no. No sé qué pasará y cómo estarán los demás rivales. Yo tengo que mirar por mí, ser el mejor Primoz en cada una de ellas. Los años pasan, pero yo me siento joven por dentro. El año pasado, alcancé mi mejor nivel de la temporada en La Vuelta y ahora toca hacerlo en otro momento del calendario. Si consigo ese objetivo, seré feliz. Es verdad que el Tour es el Tour, pero todos sabemos que será muy competido y, por eso, mi meta es llegar a esas semanas dando mi mejor versión sobre la bicicleta.

¿Cree que puede gastar energías de cara al Tour en una carrera como el Giro, tan exigente?

-Veremos. Tendré un equipo que me ayudará a gestionar mejor la carrera. Pero eso lo veremos en carrera, hay que ir pasando los días y ver qué desgaste tenemos allí. Y recuperar bien en esas pocas semanas entre ambas. Es difícil tener dos picos de forma altos en tan poco tiempo, pero tenemos meses para trabajarlo. Además, en el Tour estarán lo mejores y la competencia será muy alta. Tengo que dar lo máximo, pero los demás también lo harán.

Primoz Roglic, atiende al redactor de Última Hora durante el encuentro. Foto: Emilio Queirolo

¿Sigue teniendo la motivación para ganar esa quinta Vuelta y ser el primero en conseguirlo?

-Nunca planeo las cosas pensando en récords o datos. Es verdad que estoy a una victoria de conseguir la quinta, lo que nadie ha logrado nunca. Pero este año no será, aunque no lo descarto y lo tengo presente.

¿Se siente afortunado por todo lo que ha podido vivir y conseguir?

-Hace unos años era difícil de imaginar verme en una bicicleta -practicaba saltos de trampolín-, ganando carreras, y además muchas e importantes. Sí, me siento afortunado realmente.

Además, lo ha conseguido en un momento histórico para el ciclismo por el nivel de sus rivales...

-Ahora, sí. Dentro de 200 años, no sé (risas). Es así, creo que es un momento de gran nivel en el ciclismo y ser parte de este grupo de grandes ciclistas es un honor. No soy quién para decir si es el mejor momento de todos los tiempos, pero esta generación de ciclistas ha conseguido cosas muy importantes, ha devuelto la ilusión al ciclismo y a los aficionados. Y, además, en mi caso formar parte de ella es una motivación para ser competitivo y seguir entrenando y trabajando para conseguir nuevos objetivos.

Estando en Mallorca, le tengo que preguntar por un adversario bien conocido por usted, Enric Mas...

-Esa pregunta, mejor házsela a él (risas). No, ahora en serio. Es un gran rival, duro, regular, fuerte en la montaña. Es un lujo competir contra él y los resultados están ahí. ¿Por qué no? Ha demostrado que puede estar delante en una gran carrera y tiene tiempo para ganar una Vuelta u otra prueba así. Me encantaría encontrarle estos días por Mallorca.