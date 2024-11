Sergio Trueba se ha unido a las filas del Illes Balears-Arabay Cycling Team. El corredor cántabro, una de las sensaciones la pasada campaña en la categoría amateur, da el salto a la categoría profesional tras alzarse con el Torneo Lehendakari y sumar cinco triunfos parciales.

Sergio Trueba, nacido el año 2000, llega a la estructura cafetera tras brillar en élite y sub-23 durante seis campañas. Un corredor de garantías, con una gran lectura de carrera y mucho instinto a la hora de buscar los puestos de honor y pelear por la victoria.

En su extenso palmarés como amateur, destaca la consecución del Torneo Lehendakari, donde Trueba demostró un gran dominio, logrando el triunfo en la general de manera contundente. Durante la pasada campaña, el cántabro logró un total de 5 victorias, además de conseguir 8 pódiums. Se trata de un ciclista muy regular que en anteriores temporadas ya consiguió grandes resultados, acariciando el triunfo en la Copa de España 2021 y logrando el primer puesto en categoría élite en 2023.

«La oportunidad en el Illes Balears - Arabay al fin y al cabo es un puente a lo que llevaba persiguiendo en la categoría élite y sub-23, donde he estado varios años rozando el profesionalismo y no tuve esta oportunidad. Por eso ahora lo que toca es devolver esa confianza dentro y fuera de la bici para poder demostrar que mi sitio era en profesionales. A título personal me gustaría asentarme en la categoría aportando todo lo que pueda al grupo y poder tener la confianza de dar la cara y destacar en las carreras y clasificaciones generales con buenos resultados, dando lo mejor de mí para mejorar el año anterior del equipo y seguir la progresión que demostraron el año pasado», ha asegurado el nuevo ciclista del conjunto balear.

Con este anuncio, el Illes Balears - Arabay suma en su plantilla a un corredor inteligente, explosivo, con una gran punta de velocidad y con capacidad para pasar la media montaña. Un premio a la trayectoria de Trueba, que tras pelear durante 6 campañas recibe una oportunidad para seguir con su progresión en el campo profesional.