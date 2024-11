El Club Nàutic Sa Ràpita (CNR) ha acogido este fin de semana la Copa Federación 2024 - Trofeo Gabinet Lladó, una regata de la clase Optimist para la categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 16, masculina y femenina, en la que han participado 85 regatistas. La regata arrancó el viernes 22 y se ha prolongado hasta el domingo 24 de noviembre, con un total de 6 pruebas disputadas de las 9 previstas. De los tres días de regatas programados, solo se han podido celebrar pruebas el viernes y el domingo, ya que el sábado la poca intensidad de viento impidió poder competir.

El viernes 22 se navegaron dos mangas con fuertes vientos de entre 18 y 22 kilómetros por hora, con rachas puntuales de hasta 24 que puseron a prueba a la flota reunida en aguas del sur de la isla. Muestra de ello fue que la primera regata de la competición la pudieron completar y finalizar 66 participantes y la segunda, ya con mejores condiciones, toda la flota pudo completar la prueba. El sábado no se pudo celebrar ninguna de las pruebas previstas debido a la poca intensidad y variación del viento en el área de regatas, aunque desde primera hora y hasta las 17:30 el comité intentó realizar alguna prueba teniendo toda la flota en el agua por si se daban las condiciones necesarias para intentarlo. Para el día siguiente, se adelantó el horario del programa para intentar recuperar las pruebas no realizadas. El domingo a las 10 la flota se ha dirigido al campo de regatas para dar comienzo las pruebas del día con una intensidad que ha ido aumentando levemente de los 7 a los 10 nudos de intensidad y de un sureste del 140º al 160º. Se han podido realizar 4 pruebas, las tres regatas programadas por jornada y recuperar una de las no realizadas el sábado, cerrando el campeonato con un total de seis pruebas. Entre los participantes, ha destacado Jan Palou, del RCN Palma, regatista que por méritos propios ha resultado ganador absoluto de esta Copa Federación-Trofeo Gabinet Lladó. Junto a él, han competido deportistas del CN Ciutadella, CM Mahón, CN Sant Antoni, CMSAP-C'an Pastilla, CV Puerto d'Andratx, CN Ibiza, CN Cala Gamba, CN Villacarlos, RCN Puerto Pollença, CN S'Arenal, RCN Palma y CN S'Estanyol. El Trofeo Gabinet Lladó es un encuentro con gran solera en el club y que lleva celebrándose desde hace más de dos décadas. En esta ocasión, la prueba tenía el aliciente de que es Copa Federación, lo que constituye la primera prueba clasificatoria del circuito de regatas de cara al Campeonato de España de Optimist de 2025, junto al Campeonato de Baleares y las Finales Escolares. En la categoría Sub 11 Femenina, la campeona ha sido Martina Palmero, del CN Estanyol. En Sub 11 Masculino, el primer puesto lo ha obtenido Joan Orell, del CN Cala Gamba. En Sub-13 Femenina, el tercer lugar lo ha ocupado Lucía Zaynoun, del CMSAP Can Pastilla; Mary Anne Osha, del RCN Palma, ha quedado segunda, y Emma Freu, también del RCN Palma, se ha coronado campeona. En Sub 13 Masculino, Jan Horta, del RCN Puerto Pollença, ha conseguido la tercera posición; Luca Nueschen, del CN Arenal, ha quedado segundo; y el primer puesto lo ha alcanzado Jan Palou, del RCN Palma. En la categoría Sub 16 Femenina, Nerea García, del CV Puerto Andratx, ha quedado en tercer lugar; María de Lluc Bestard y Clara García Ollé, ambas del RCN Palma, han logrado el segundo y el primer puesto respectivamente. En Sub 16 Masculino, Ángel Álvarez, del CN Arenal, ha quedado tercero; Dani Capa, del CN Estanyol, ha sido segundo; y Stijn Oosterhaven, del CN Arenal, se ha llevado la victoria.