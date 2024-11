Yoel de Paz y Rosa Lara conquistan la ETM de Mallorca by UTMB

Tras la suspensión el viernes 1 de noviembre de la M5000 y la SDT debido a la alerta naranja declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la activación del Plan Especial METEOBAL, en su índice de gravedad IG1, este sábado pudo celebrarse la ETM, la carrera categoría 50K, gracias a la labor de los diferentes equipos humanos que estuvieron comprobando el marcaje, asegurando la viabilidad de los senderos, y verificando la seguridad de la prueba.

A las 7:00 horas, y tras un minuto de silencio por las víctimas y afectados por la DANA. 1.014 corredores tomaban la salida en la Plaça de la Constitució de Sóller dispuestos a conquistar las montañas más altas del valle de Sóller. La ETM, Els Tres Mils, se compone de 47 kilómetros con 2.300 metros de desnivel, y corona tres miles de Mallorca: Puig de l'Ofre, na Franquesa y sa Rateta. Un bonito cresteo que en su descenso lleva a los parajes característicos de la Serra de Tramuntana.

Bajo el arco, corredores de la talla de Miguel Heras (904 UTMB Index), Loïc Robert (902 UTMB Index), Yoel de Paz (887 UTMB Index), Aritz Egea (886 UTMB Index), y Dominik Tabor (866 UTMB Index), en categoría masculina, y Theres Lebouf (758 UTMB Index), Bailey Kowalczyk (754 UTMB Index), o Rosa Lara Feliu (754 UTMB Index), en femenina.

Finalmente, el triunfo fue para Yoel de Paz, que llegó a Port de Sóller en 04:18:25, haciendo historia al convertirse en el primer ganador en la historia de Mallorca by UTMB. «Es un placer estar aquí, aunque había pensado incluso en no salir. No es la primera vez que corro en la isla, pero es un terreno muy técnico», señaló el atleta de 25 años, que, al borde de las lágrimas, quiso recordar a todas las personas afectadas por la DANA.

Imagen de las primeras clasificadas de la prueba femenina.

El segundo puesto fue para el corredor rumano Bogdan Damian, que hizo un tiempo de 04:23:20, mientras que en tercera posición entró en meta Leonard Mitrica, en 04:26:17. El francés Loïc Robert y el español Miguel Heras completaron el top 5 entrando en meta antes de las 11:30 horas.

En categoría femenina la victoria fue para la española Rosa Lara que cruzó el arco tras un tiempo de 05:10:17. «Sabía que me iba a gustar mucho esta carrera porque suelo entrenar en terrenos con mucha piedra. Me ha encantado el recorrido, pero ha sido muy duro y exigente. No obstante, somos unos privilegiados por poder haber corrido, y seguro que el año que viene se celebrarán todas las distancias», ha señalado la corredora valenciana, que visitaba por primera vez la isla de Mallorca.

La norteamericana, Bailey Kowalczyk, que llegaba a la isla desde Colorado expresamente para participar en la ETM, llegó en segunda posición en un tiempo de 05:15:19. Martina Valmassoi entraba en tercera posición en un tiempo de 05:23:16, en la que ha sido su última carrera de este año. «Ha sido una prueba increíble. Muy bonita», ha indicado la italiana. Completaban el top 5 la suiza Theres Lebouf y la japonesa Takako Takamura.

Este domingo, turno para la CDA y Joves Promeses

Mallorca by UTMB llega a su fin y cerrará su primera edición con la celebración de sus dos últimas carreras: la CDA y las Joves Promeses. A las 9:00 horas arrancará Camins de s’Arxiduc, la CDA, de 26 kilómetros, 1.000 metros de desnivel positivo y 1.300 de negativo, y categoría 20K, que saledrá desde el bello pueblo de Valdemossa, para llegar al pueblo de Deià y, siguiendo la línea del horizonte con el mar Mediterráneo, transitar por caminos y senderos hasta alcanzar el mar en el Port de Sóller.

Quince minutos después dará comienzo la carrera Joves Promeses, pensada para aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que quieran disfrutar de todo lo que representa participar en una prueba de Mallorca by UTMB.

A las 12:00 horas, en el Moll Comercial de Port de Sóller tendrá lugar la entrega de premios, antes de que hacia las 14:00 entren los últimos corredores de la CDA para cerrar el arco de meta de Mallorca by UTMB hasta el año que viene.