El tiro olímpico balear llora la pérdida de un maestro, del mentor de ilustres como Joan Seguí y su segundo representante en unos Juegos. Una cita, la de Múnich 1972, que marcó la vida y la trayectoria de Damià Cerdà Mayrata (Pollença, 1940-Palma, 2024), que ha fallecido a los 84 años de edad dejando un legado deportivo centrado en esa presencia olímpica y en éxitos como diferentes títulos de campeón de España y récords nacionales.

Cerdà fue sin quererlo testigo directo del ataque terrorista que marcó el devenir de los Juegos de Múnich 72, cuando en la madrugada del 5 de septiembre el grupo terrorista 'Septiembre Negro' atacó la Villa Olímpica, dejando un trágico balance: perecieron un total de once miembros del equipo olímpico israelí, un policía alemán y murieron cinco terroristas tras una acción que paralizó al mundo, pero no aquella cita, marcada de por vida por este episodio.

Cerdà relató años atrás a Ultima Hora sus recuerdos de la tragedia, especialmente por la incertidumbre de su destino durante los «treinta minutos» que estuvo encañonado por la Policía alemana «al ser confundido con un terrorista, ya que en verano, por naturaleza, suelo tener un color de piel bastante moreno, y eso les pudo llevar a error»; y por la tristeza de ver cómo mataban a un «amigo mío», al entrenador rumano que dirigía a los israelíes y con el que compartió una estrecha amistad con el tiro olímpico como nexo de unión. «Tenía muy buena relación con él y me lo encontré muerto, colgado en la alambrada. Esa imagen no se me olvidará nunca», relataba el deportista de origen pollencí.

Damià Cerdà, en una reciente imagen.

Su concurso en los Juegos de Múnich, en los que formó la representación balear junto al baloncestista Rafa Rullán, fue en la modalidad de pistola de 25 metros, acabando en el puesto quince. Cerdà fue el segundo tirador balear en competir en unos Juegos, tras Cristóbal Tauler (Londres 1948), y como antesala a las cinco presencias de Joan Seguí -de Montreal 76 a Barcelona 92-. El velatorio por Damià Cerdà Mayrata tendrá lugar este viernes, 1 de noviembre, de 17 a 21 horas en Bon Sosec.