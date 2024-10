Una clase maestra ‘sensacional’

El excampeón del mundo de boxeo Kiko ‘La Sensación’ Martínez (44-12-2, 31 KO) asegura que es más importante saber defenderse que atacar.

–¿Por qué?

–Porque pegar sabe todo el mundo, pero defenderse no. Es esencial saber defenderse y, al final, la manera más efectiva es quitar distancia, con el ballesteo o el paso atrás, así vas a evitar cualquier golpe...

El exboxeador y entrenador ilicitano, campeón mundial en dos divisiones, impartió dos master classes el viernes y el sábado pasado en los gimnasios Team Tornado del Coll d’en Rabassa y el Mega Sport, en Palma.

El regreso

Martínez, que anunció su retirada el 21 de agosto de 2023, regresará al ring en un combate de exhibición con Juli Giner (23-4-1, 8 KO), el 15 de febrero de 2025, en el Olimpic Arena en Badalona. La velada se llama ‘Noche de leyendas’.

«Esto es para dar a la afición un gran espectáculo y decirle adiós al deporte porque no creo que vuelva a subir al ring. Posiblemente sea la última vez que se me vea en tierra española subir a un ring, yo quería despedirme en suelo español».

Mike Tyson, a sus 58 años, también tiene previsto volver a pelear. Será contra el youtuber reconvertido en boxeador Jake Paul el próximo 15 de noviembre en Arlington, Texas. «¿Quién es Kiko Martínez para decir a Tyson que no vuelva? Cada uno tiene su pensamiento, tiene que ser feliz con lo que hace. Como amigo, yo no lo aconsejo». El expúgil cuenta que siempre pelea en las casas de los demás y que le motivó despedirse de la afición en España.

Kiko Martínez lamenta como entrenador que la gente no sea comprometida a la hora de competir. «Esto es 24/7 y al que no se lo toma en serio no lo saco a pelear». Le hubiera gustado haberse retirado como campeón del mundo, pero está satisfecho con su trayectoria. «Es verdad que he ganado más de lo que pensé cuando era niño».En España falta que las televisiones apoyen al boxeo.

–Hay que salir fuera a ganarse el pan, la casa o un coche...