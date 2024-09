Sergi Darder acaricia la victoria en la jornada de clausura del Tour of Istanbul

A un paso de la victoria. Sergi Darder se luce en la última etapa del Tour of Istanbul consiguiendo la segunda posición en un ajustado esprint pasado por agua. El velocista catalán, culminó una gran remontada para subir al segundo cajón del pódium y poner el broche de oro a una excelsa temporada.

Tras la exigencia de los tres días anteriores, Yenikapı albergaba esta mañana la salida de la última etapa de la ronda turca. Por delante, una jornada corta pero explosiva, de 83 kilómetros, que el conjunto tenía marcada en rojo con el objetivo de pelear por la victoria. La ambición de la formación balear se manifestaba desde los primeros compases, con Gonzalo Ariño conduciendo al equipo en la parte delantera del pelotón.

Con una escapada de 2 corredores, que nunca llegó a contar con más de 20 segundos de ventaja, el equipo contemporizaba los esfuerzos hasta llegar a los últimos 25 kilómetros, donde el gran grupo decidía poner una marcha más en la aproximación a la volata. Unos instantes después, la lluvia hacía acto de presencia para ser protagonista en el desenlace.

Tras una gran labor colectiva, dejando a Sergi Darder en una posición inmejorable, el velocista de la formación cafetera se presentaba en el último kilómetro en condiciones de pelear por la victoria. A 500 metros para el final, Darder demostraba su gran técnica sobre la bicicleta superando un giro muy complicado para lanzar el esprint y conseguir una meritoria segunda posición.

Sergi Darder analiza su actuación en la última etapa del Tour of Istanbul: «El equipo tenía muy claro el objetivo y ha trabajado para conseguirlo durante toda la etapa. En los últimos kilómetros, hemos pasado por un túnel y al salir ha empezado a diluviar. Viendo que no había mucha organización sabía que podía estar delante. Hemos entrado a la última curva y un corredor ha cogido unos metros que no he podido cerrar. Estoy muy contento de cerrar así la temporada, creo que nos lo merecíamos y es una bonita forma de cerrar el año.

Un premio al trabajo del equipo, con capacidad de competir en múltiples registros y condiciones. Con este pódium, en su año de debut en el campo profesional, Darder se postula como una de las grandes promesas nacionales en las llegadas masivas.