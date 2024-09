El Club Voley Palma se reinvena para tomar impulso

El Club Voley Palma ha presentado su campaña de abonados para la temporada 24/25 bajo el nombre «Som de pell blava». Los abonados podrán renovar su carné o, en su defecto, darse de alta, a partir de mañana a las 15h a través de la web del club. Próximamente se habilitarán unos días de atención para aquellos que prefieran realizar el trámite en persona. A continuación se detallan los precios de los abonos, que se mantienen respecto a la temporada pasada e incluyen también la entrada para el Trofeu Ciutat de Palma del 28 de septiembre y para los Play off, en caso de que el equipo se clasificara para ello. Los precios estipulados son los siguientes: FAMILIAR 90€ renovación / 100€ alta nueva ADULTO 60€ renovación / 70€ alta nueva; JOVEN 40€ renovación / 50€ alta nueva; REDUCIDO 40€ renovación / 50€ alta nueva;FEDERADOS 40€ renovación / 50€ alta nueva

La vicepresidenta y responsable de la campaña de abonados, Marian Parrondo, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la idea detrás de la misma, que pretende ser un reflejo de los valores del club que este quiere dar a conocer. Una de las ideas principales del mismo, especialmente a nivel visual, es vincular el club con el color azul y el mar que baña las islas que lo acogen. «Desde épocas del Son Amar, el color del equipo ha sido el azul. Se incorporó el blanco como símbolo de la luz de la isla y el color arena como otro elemento de la isla. Pero el color que siempre ha estado vinculado al club es el azul», ha explicado Parrondo.

Para ella, la campaña busca representar el mar, el azul que une y representa a todos los baleares. «Hemos optado por el concepto de «pell blava» porque buscamos un sentido de pertenencia. Que los seguidores y abonados se sientan parte de este club y que sean una base sólida para nosotros», ha afirmado. Esta ha recalcado la idea de cómo la ayuda de los abonados puede convertirse en el mayor patrocinador de un club: «Sería para nosotros el mejor patrocinador del mundo; tener la masa de abonados que sean personas que sostienen el club», ha declarado.

Marian Parrondo: «Es una campaña que a lo que quiere apelar es al significado de la palabra «abonado» y lo que este representa. No es solo alguien que tiene el carné para ahorrar dinero en las entradas, sino que ser abonado implica pertenencia, querer tus colores, apoyar a tu club». Esta aportación, ha insistido, es muy diferente a la de alguien que acude a Son Moix y compra una única entrada. «Queremos que los abonados se sientan muy próximos a nosotros porque también son una parte muy importante del club. El significado de la palabra «abonado» es el soporte de cualquier club; no hay club que pueda subsistir sin el apoyo de sus abonados», ha sentenciado. Para transmitir su mensaje, el club ha contado con la ayuda de Pere Sánchez. Este es un periodista de IB3 televisión y actual presentador del programa Ara Anam.

El presidente del club, Carlos García, ha comparecido también esta mañana ante los medios. Este ha dejado clara su voluntad de «crecer» en número de respecto a la temporada pasada, que se llegó a alrededor de 1.200 abonados, y conseguir así más masa social. «Si vamos creciendo cada año en esto, vamos a darle una solidez al club y una tranquilidad al proyecto que queremos iniciar a medio plazo que es fundamental», ha afirmado.

García está «convencido» de que, gracias al conjunto de cambios estructurales que se han realizado en el club desde el final de la temporada pasada, van en buena dirección. «Hemos cometido muchos errores, pero vamos a arreglarlos y a rectificar. En el camino seguro que vamos a cometer más, pero lo importante es rectificar. Y creo que con la colaboración de Genaro va a ser más fácil», ha sostenido Carlos García. «Hemos reestructurado el grupo con la nueva ideología que tenemos y con la ventaja de que contábamos con la seguridad de que Genaro iba a estar con nosotros», ha explicado el presidente. Tanto el nuevo entrenador como la nueva plantilla forman parte de un proyecto a largo plazo: «No es un entrenador para un año, es un entrenador para un proyecto. Queremos pensar no de temporada en temporada, sino en un proyecto a más largo plazo».

Parte fundamental de este nuevo proyecto son los nuevos jóvenes jugadores de las islas que se han incorporado al club. «Es muy importante para un jugador que en su casa, sin tener que hacer un desapego de ninguna clase, pueda comprobar qué significa jugar en Superliga 1 y nosotros queremos facilitárselo», ha afirmado García. Estos, explica, juntamente con los nuevos jugadores que han llegado desde fuera, pueden conseguir formar un buen grupo para conseguir todos los objetivos del club. Carlos García ha mantenido que la plantilla está abierta y que, si en algún momento dado hace falta reaccionar, se hará. Sin embargo, ahora mismo se muestra «confiado» en su grupo el cual, según explica, mejora a cada entrenamiento que pasa.

El Club Voley Palma no cuenta, a día de hoy, con un patrocinador principal. Sin embargo, desde la directiva lo tienen claro: «Esa es una labor en la que nunca se descansa», ha expresado el presidente. «Estamos buscando un patrocinador principal. Vamos a pelear con clubes que están muy lejos presupuestariamente de nosotros, por lo que para plantearnos retos importantes, necesitamos ese patrocinador que nos dé el impulso para ir sin dudas hacia ello».

El Club Voley Palma ha aprovechado la rueda de prensa para presentar también de manera oficial al nuevo entrenador, Genaro López. Este se ha mostrado muy «agradecido» de que hayan contado con él para este proyecto y de habitar ahora un lugar, en referencia al vídeo de la campaña, «tan azul». Genaro López se pone así al frente de un proyecto nuevo, ambicioso y a largo plazo: «Nos espera este año el primer paso de ese proyecto, que es tratar de conformar un muy buen equipo con base sólida y piramidal para que el proyecto pueda llegar bien a su fin», ha explicado.

El técnico ha hecho hincapié en la importancia que se le va a dar en este proyecto al sentido de pertenencia: «Tenemos chicos muy jóvenes con muchísimas posibilidades de crecer. Vamos paso a paso y sin apurar su proceso, pero sí haciéndolos participar de una historia que empieza hoy y ojalá sea muy grande en poco tiempo». Y este no solo apela a los jugadores: «Este no es el proyecto de una o dos personas, sino que es el proyecto de todos y necesitamos una buena base. Uno entiende por base solo los jugadores, pero la base es también el público, el cuerpo técnico, los dirigentes, la comunidad… », ha explicado.

Genaro López ha explicado que ve a los jugadores «muy bien» y que está «contento» con el grupo que se ha construido. López: «Es un grupo que tiene muchas ganas, con una mezcla de jugadores más experimentados que no son de aquí con todos los chicos jóvenes de aquí». Según ha afirmado, el grupo está trabajando muy bien y, en solo una semana, ya ha notado cambios. «Ha sido una semana muy dura con nueve turnos de entrenamiento y obviamente están cansados, pero también con mucha predisposición a que esto vaya para adelante. Estoy muy contento con el grupo por ahora», ha sentenciado. Sin embargo, el argentino sabe que no todo va a ser fácil: «Va a ser un torneo duro, difícil, pero confiamos en que con este grupo podamos estar ahí». Tanto club como entrenador tienen claro el objetivo del nuevo curso: «El objetivo hoy es estar entre los ocho primeros. Me encantaría decir que mi objetivo es ser campeón, pero hay que ser realista. Todo lo que venga a partir de ahí será bienvenido, pero estamos trabajando con la cabeza en eso».

El técnico ha afirmado que, pese a que será un camino largo, trabajará para devolver el Voley Palma al lugar que ya estuvo en su momento. Su equipo, ha explicado, se caracterizará por el trabajo duro desde la humildad y el sacrificio: «vamos a trabajar para eso y la base es formar un grupo que lo deje todo por estos colores».

Toni de la Rosa, el joven jugador mallorquín que es ya un emblema del club, ha asistido a la rueda de prensa como representante de los jugadores. «Afrontamos la temporada con muchas ganas», ha comenzado afirmando. El opuesto ha reconocido tener una «espinita» clavada por el desenlace del pasado curso, algo que, según ha declarado, va animarle a luchar todavía más este año. « Tenemos muchas ganas de salir cada sábado a demostrar que lo que pasó el año pasado fue un espejismo».

En cuanto a los primeros días con sus nuevos compañeros, este ha explicado: «Sinceramente, no sé si se ha buscado así, pero todos los que estamos aquí somos muy luchadores. A nivel técnico creo que también han acertado bastante y esto, con tantas horas de entrenamiento irá mejorando». El de Palma se ha mostrado optimista: «Con una semana de entrenamiento es muy difícil saber la calidad de cada jugador porque las dos primeras semanas son de mucha carga de fuerza y de entrenamientos, pero estoy muy seguro de que será un gran equipo».

Preguntado por si siente presión de cara a la temporada 24/25, Toni de la Rosa ha sido claro: «No. Nuestro trabajo es jugar para ganarlo todo y nuestra presión es quedar primeros. Luego apuntamos al sol y nos quedaremos en las estrellas si Dios quiere, pero tenemos que ir a ganarlo todo. Estamos acostumbrados a ello y somos profesionales». A pesar de tener tan solo 22 años, de la Rosa se ha convertido en el veterano del equipo de Ciutat. Así, al bromear sobre una posible capitanía, este ha afirmado: «Eso lo dejamos en manos de Genaro. Al final, por mucho que sea el veterano, sigue habiendo gente muy competente y que tiene muchos años a sus espaldas». Pero el opuesto ha sido claro: «Sentimiento más grande que yo no va a tener nadie».