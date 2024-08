El español Enric Mas (Movistar), quien este miércoles se ha metido en el podio de la clasificación general y ha recortado tiempo con el líder Ben O'Connor, se ha mostrado «muy contento» en la línea de meta de Pedrón y ha valorado que su equipo «ha estado de 10».

«El trabajo de Bora ha sido íbamos a hacer nosotros y se nos ha adelantado. Pero estoy muy contento porque el equipo ha estado de 10. Hemos metido (en la escapada) a Pelayo (Sánchez) y Carlitos (Canal)», valoró.

Al respecto del desarrollo de los últimos kilómetros de la etapa, se mostró muy satisfecho de haber llegado con los mejores y con ventaja sobre el líder, al que él y otros rivales recortaron 37 segundos.

«El otro día (en Granada) la etapa acababa abajo y me pillaron y hoy no me han pillado», se felicitó.