Enric Mas (Movistar Team) se mostró satisfecho de sus prestaciones en la etapa reina del Tour, en la que se metió en la fuga que peleó por la victoria en las rampas de Plateau de Beille, donde se impuso Tadej Pogacar, cediendo el balear 7:35 en meta. «He podido disfrutar. Conocía bastante la etapa, al ser cerca de donde residimos, y lo he pasado como un niño pequeño. Ha sido 'un mundo nuevo' para mí. Esta no es ni mucho menos la mejor versión de Enric Mas, y las sensaciones no son muy buenas, pero vamos a seguir intentándolo», aseguraba el de Artà.

«Iba a por la victoria desde el primer momento, pero cuando no son unos, son otros los que intentar ir a por la etapa. Hemos empezado con poco tiempo para lo que es una fuga como esa y un puerto largo como el Plateau de Beille, pero hemos apretado a tope, hemos disfrutado corriendo y todo el equipo ha estado muy bien», proseguía el mallorquín, lejos en la general pero que va a pelear por un triunfo parcial en lo que queda de Tour para el Movistar Team. «He intentado arrancar ahí junto a Richie (Caparaz, en la subida final), pero nos han cogido y a partir de ahí he intentado guardar un poco más fuerzas hasta meta. Vamos a seguir intentándolo; queda una semana más. Mañana lunes, descanso; el martes, con Fernandito (Gaviria); y a partir de ahí, a buscarlo todos», finalizó Mas.