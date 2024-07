El sueño del campeón

El patinaje artístico mallorquín tiene un futuro prometedor, con cada vez más jóvenes que consiguen posicionarse en competiciones internacionales y mundiales. Entre estos jóvenes se encuentra Mateus Vargas de 14 años. Se proclamó subcampeón del mundo hace un año en Italia, y ahora regresa a Mallorca tras su victoria en el campeonato de España, disputado en Zaragoza en la categoría de cadete masculino.

Ante un campeonato de este calibre, Mateus cuenta con el Club Mediterrani de Palma que le ofrece preparadores y entrenadores físicos. Incluso cuenta con un preparador de coreografía, además de su entrenador Javi Pont. El club se encarga de algunos gastos de los patinadores, sin embargo a la hora de competir, los patinadores y sus familiares son responsables de dichos gastos. Mateus confirmaba su inquietud a la hora de clasificarse en una buena posición para la final del campeonato español. Sin embargo supo seguir a delante y salir victorioso.

El patinador del Club Mediterrani de Palma cuenta sobre su admiración por este deporte, la cual surgió a causa de su hermana, también patinadora, Mateus decidió experimentar con el deporte durante un entrenamiento de ella al que asistió, y desde entonces no ha soltado los patines. Hablando de referentes, Mateus tiene un número de personajes en el mundo del patinaje a los que idolatra, no obstante, su mayor referente su hermana mayor, que lo introdujo a este mundo.

Javi Pont, habla de su experiencia trabajando con el patinador : «Llevo al rededor de ocho años entrenando a Mateus, y como entrenador, he de decir que he tenido mucha suerte, ya que él es un deportista con los pies en la tierra, disciplinado y consistente». Cuando el mallorquín imagina su futuro, asegura sin duda alguna que quiere seguir dedicándose al patinaje artístico, su entrenador espera seguir trabajando muchos años mas junto al joven. Sin embargo también reconoce lo complicado que es ser patinador a tiempo completo «además de mi trabajo como técnico, tengo otros dos trabajos, porque el patinaje no me proporciona lo suficiente para vivir», pero Mateus no se rinde, es un deportista que nunca dice no cuando le surge la oportunidad, y que no toma un no por respuesta.

Tras su gran triunfo en el Campeonato de España, Mateus y su entrenador Javi Pont embarcan camino a Portugal con la esperanza de otro éxito en el Campeonato de Europa que tendrá lugar el 20 de julio.