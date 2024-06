Formidable balance el cosechado por el atletismo balear en el Campeonato de España absoluto al aire libre celebrado este fin de semana en La Nucía, Alicante. La representación de 17 atletas obtuvo finalmente un botín de 3 medallas, con dos subcampeonatos y un bronce. La primera en caer fue la plata de David Abrines. El decatleta mallorquín del Atletismo Albacete compitió en la combinada masculina entre el viernes y el sábado, y lo hizo con gran combatividad y en progresión. Tras los 100 metros iniciales se situó en sexta posición nacional, pero tras los 400 con los que cerró la primera jornada ya era bronce provisional. El sábado dio el impulso definitivo en disco (marca personal de 42,13) y pértiga, donde remontó una posición más. Y esa plata, sólo por detrás del poderoso Jorge Ureña, no la soltó.

Abrines se permitió incluso ser el mejor en jabalina (62,10) y correr vigilante el 1.500 final, con el cual certificó su plata con 7.580 puntos, el segundo mejor decatlón de su carrera a sólo 82 de su récord de Balears. Campeón en 2022, bronce en 2023 y subcampeón en 2024, Abrines ha añadido un nuevo éxito como el mejor decatleta de la historia de Balears. Las dos siguientes preseas llegaron el domingo al mediodía en la misma prueba. La final femenina de 800 metros resultó digna de un campeonato internacional. Tras la colocación inicial, Daniela García se situó al frente para lanzar la carrera y cribar aspirantes. Aguantó hasta la recta final, cuando fue superada sólo por la campeona Oiarzábal (2:00.12). Tras sus 2:00.83 entraron los 2:01.16 de Lucía Pinacchio, la otra mallorquina en liza, que culminó con el bronce absoluto y su marca personal una temporada 2024 de ensueño, en la que ha recuperado su mejor versión.

David Abrines, a la izquierda, fue medalla de plata en la disciplina de decatlón.

No obtuvo medalla pero sí cuajó una excelente actuación Esperança Cladera. La mallorquina del Valencia Atletismo, plata bajo techo, realizó un campeonato excelso, mostrándose capaz de un gran registro en todo momento. Superó la primera ronda con 24.06, las semifinales con 23.44, y en una final de altísimo nivel fue cuarta con 23.17, un crono que mejora en 0.14 su récord de Balears. Se sitúa además 3ª Sub23 y 10ª absoluta de todos los tiempos.

También se quedó a un paso del podio Dani Castilla. El todavía júnior (Sub20) del Fent Camí Mislata progresó en las series y semifinales de los 110 metros vallas con 14.23 y 13.92 (aquí ya su marca personal). Pero en una final lanzadísima por el campeón Llopis (13.09), el joven mallorquín marcó espectaculares 13.70, plusmarca nacional de un Sub20 con las vallas absolutas, y se cuela también en el Top20 nacional de todos los tiempos, siendo todavía júnior. En la misma final participó Carlos Oses (Siurell-Sa Sini), quien fue séptimo con 14.09, después de superar las previas con 14.04 y 14.00.

También obtuvo posición de finalista el ibicenco Marc Tur: el marchador de la PD Santa Eulària dejó buena impresión en los 10.000 marcha, donde fue sexto con 40:24.91, muy cerca de su récord de Balears (40:19). Y a las puertas se quedó Inés Pascual, vallista del Valencia Atletismo que una vez más encontró su mejor versión en un gran campeonato. Esta vez, la Sub23 mallorquina mejoró su marca personal en primera ronda a 13.95, y en semifinales a 13.90: se quedó fuera de la final por un desafortunado sorteo, al empatar con otra atleta por la última plaza en la carrera definitiva.

Completaron la actuación balear los velocistas Sebastià Pons (semifinalista en 200) e Ivana Peralta (eliminada en primera ronda del doble hectómetro, pero aún Sub20, con mucho futuro por delante), los corredores Lluís Fullana y Andrea Romero (semifinalistas en los 1.500), el Sub23 Miquel Àngel Esteller (semifinalista en 400 metros vallas) y los foráneos Yasmani Fernández (71,30 en martillo) y Mari Luz Tesuri 16:11.99 en 5.000). Said Mechaal no tuvo fortuno y un tropiezo le obligó a abandonar en el 5.000 masculino. Tampoco pudo, en su caso siquiera iniciar competición, José Ángel Pinedo: el lanzador de peso mallorquín, flamante campeón absoluto bajo techo en febrero, optó por no forzar a causa de unas molestias físicas recientes.