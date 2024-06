Joan Llabata: «La verdadera afición al trote en la Isla se vive en Manacor»

Joan Llabata, presidente de la Federación Balear de Trot vive emocionado su última edición del Gran Premi Manacor de alto nivel tal y como sucedió en el de Son Pardo. Los ocho ejemplares que competirán este domingo en las míticas instalaciones del Llevant de Mallorca son de una alta calidad y darán espectáculo en el Hipòdrom de Manacor. La catedral del trote mallorquín se engalana para recibirlos este domingo y se espera que las gradas se llenen.

Después del Gran Premi Son Pardo, ¿cómo se espera el de Manacor?

Siempre dicen que el último es el mejor. Al ser mi último año como presidente de la Federación Balear de Trot esperamos que haya muchísima gente ya que la expectación, como siempre en Manacor.

En Manacor siempre se ha respirado mucho ambiente de trote...

Manacor es la catedral del trote balear. No hay ningún sitio como aquí en donde se viva este deporte como aquí. Es verdad que Palma tiene un gran hipódromo como Son Pardo, pero en la Part Forana y en Manacor cada año se vive aún más y hay más gente joven abonada a verlo y practicarlo.

¿A que se debe el auge del trote?

Es un deporte muy sano. No hay polémicas y los chicos que nacen en famílias que les gusta se aficionan muchísimo. Además, al ser un deporte educado, los padres no ponen pegas en su formación, lo que hace que el trote esté en buenas manos y goce de buena salud de cara al futuro. Además, el caballo es un animal noble y muy elegante, que gusta.

Volviendo al Gran Premi de Manacor, ¿ve algún favorito destacado?

No hay favoritos en una carrera de trote. Puedes ver más fuerte a uno u otro, pero al final siempre se decide todo en la pista. Hasta que no empiece la carrera no puedes tener una idea de como será el resultado.

Volviendo al Gran Premi de Manacor, ¿ve algún favorito destacado?

Con el cambio de Govern se han introducido mejoras tanto en el hipódromo de Manacor y también novedades en las infraestructuras para el mundo del trote. El Consell tiene voluntad de mejorar aún más, pero veremos si por parte del Ajuntament de Manacor se trabaja en el mismo sentido. Sin embargo, estamos bastante satisfechos en como ha entrado este nuevo equipo de gobierno y de la salud que goza nuestro querido deporte. Como ya he dicho anteriormente, en los próximos años habrá más afición si cabe.