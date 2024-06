Mateu Alemany, ganador de The Battle of Stars 2024

Mateu Alemany, expresidente del Real Mallorca o y exdirector de Fútbol del Barcelona, se ha proclamado vencedor de la edición 2024 de The Battle of Stars que se ha celebrado en Pula Golf Resort y Son Servera Club durante estos 13 y 14 de junio de 2024. Sucede en el palmarés al músico David Otero, vencedor en 2023. En la competición, Alemany se imponía en una doble jornada intensa, de práctica deportiva, de convivencia entre los golfistas y de solidaridad en la causa de este año, la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple. Segundo clasificado ha quedado el futbolista español Julio Salinas, empatado con el italiano Stefano Nava.

The Battle of Stars 2024 ha contado con la participación, entre otros, de Pepe Reina, Javier Clemente, Bernd Schuster, Albert Riera, Mauro Tassotti, Henrik Larsson, John Arne Riise o Alain Boghossian.

Familiares de afectados por esta enfermedad de la Asociación ELA Balears acudieron este viernes a The Battle of Stars para mostrar su apoyo a la lucha contra la enfermedad. Su presidenta, Cati Rigo recordó que «este tipo de eventos permiten dar a conocer esta enfermedad y permiten conseguir apoyo económico para mantener los servicios como psicología, fisioterapia etc…». Además, tuvo unas palabras para Juan Carlos Unzué, quien se ha sumado a la difusión del torneo, y ha señalado que «desde que hizo público su diagnóstico muchas más personas están más sensibilizadas con las repercusiones y la necesidad de seguir trabajando contra ella».

El entrenador y futbolista Juan Carlos Unzué, referente en la lucha contra la ELA, quiso poner en valor durante The Battle of Stars la importancia de concienciar a través del poder del deporte: «Todas estas iniciativas tienen el objetivo de hacer visible la ELA y de esta forma concienciar a todo el mundo. Es necesario que se invierta más dinero público para la investigación además de ayudar a que los actuales afectados puedan vivir dignamente». «Todas las manifestaciones públicas pueden ayudar si te hacen reflexionar. Cuando nos miramos al espejo no podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso, si tenemos la conciencia tranquila, estaremos felices con nosotros mismos». «Siempre he creído en las personas, pero ahora lo estoy viviendo a un nivel muy profundo. Es la gran capacidad que las personas tenemos para adaptarnos y superar situaciones complicadísimas».