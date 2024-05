Podemos ha pedido este lunes que España renuncie a acudir a los Juegos Olímpicos de este verano en París si se permite la participación de Israel en ellos al considerar que supondría un «nuevo lavado de imagen de un Estado genocida», tras el del festival de Eurovisión. Así lo ha dicho la portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, en una rueda de prensa en la que ha defendido que España debería dejar de asistir a todos los eventos internacionales en los que haya presencia israelí.

«Esa debería ser siempre la posición de España», ha defendido Pérez, para quien que la delegación española debería haberse retirado del festival Eurovisión celebrado este sábado en Suecia. Ha subrayado que «el pueblo español es propalestino» y, por eso, ha dicho que «basta ya de hipotéticas medidas simbólicas que no van a contribuir en nada a parar el genocidio» en Palestina.

En opinión de Podemos, el reconocimiento del Estado palestino comprometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no servirá de nada si no se acompaña de otras decisiones como la ruptura de relaciones con Israel, la expulsión de España de la embajadora israelí y la suspensión de la venta de armas. Además reclama que España se adhiera a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica contra Israel por genocidio, la imposición de sanciones económicas tanto al Estado israelí como a sus principales dirigentes y su aislamiento internacional.

"El sábado vimos cómo Eurovisión se convertía en un espectáculo de lavado de imagen de un genocidio. A la misma hora que sonaba la música en Malmö, estaban sonando las bombas que caían sobre Gaza. Nos oponemos a la participación de Israel en los Juegos Olímpicos".

🎥@m_tere_perez pic.twitter.com/BTCwkUeVLo — Podemos (@PODEMOS) May 13, 2024

«Si no se actúa el genocidio no se va a detener, acabará persiguiendo al Gobierno de España socialista durante décadas», ha dicho el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Preguntado sobre la próxima visita a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Fernández ha insistido en apostar por las vías diplomáticas para acabar con la guerra y en que «acrecentar la escalada belicista no conduce a nada, solo a beneficiar a las empresas armamentísticas y a que continúe el sufrimiento de pueblo ucraniano». Zelenki viajará en los próximos días a Madrid, donde firmará con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, un acuerdo de seguridad entre ambos países.