Joan Toni Moreno ha dado este miércoles un paso al frente en sus aspiraciones de disputar los próximos Juegos Olímpicos. El deportista del Náutico del Port de Polleça y Diego Domínguez se han impuesto en la final directa de C2 500 metros en el selectivo nacional que se celebra en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra), pero tendrán que certificar su billete para París 2024 en la próxima Copa del Mundo en Hungría.

Joan Toni Moreno y Diego Domínguez, campeones del mundo sub 23, han dejado constancia de su potencial y gran nivel competitivo en la fina de C2 metros en la que concurrían un total de 6 embarcaciones. El mallorquín y el gallego se han impuesto yendo de menos a más marcando las diferencias en los últimos 200 metros con un cambio de ritmo que ha decidido su triunfo.

El deportista del Náutico del Port de Pollença ha expresado su satisfacción por un resultado que da continuidad a su progresión y les sitúa en buena disposición para estar en París 2024. «Cuando se presentó la oportunidad de darle continuidad al barco sub 23 dije que era un tren que no podía dejar escapar, era una ocasión única que quería aprovechar. Siempre he tenido fe y cero dudas de que Diego iba a estar a la altura. Estamos en el camino y no nos tenemos que hacer ilusiones, pero ya solo estamos a un paso», ha explicado Joan Toni Moreno que ha querido agradecer el resultado «a todos os que nos apoyan y confían más en nosotros que nosotros mismo».

Cayetano García y Pablo Martínez clasificaron el C2 500 metros y son la competencia de Joan Toni Moreno y Diego Domínguez para estar en verano en París. La Federación Española determinará la plaza olímpica en función de los resultados que consigan las dos parejas en la próxima Copa del Mundo que tendrá lugar en Hungría.

La sesión matinal de la primera jornada del selectivo nacional ha tenido como protagonistas a la gallega Antía Jácome y la madrileña María Corbera, medalla de plata en el pasado Mundial de Duisburg (Alemania), que cumplieron los pronósticos y sellaron su pasaporte para los Juegos Olímpicos de París. Las grandes favoritas han tenido que emplearse a fondo para doblegar a Antía Otero y la mallorquina María dels Angels Moreno y Viktoriia Yarchevska y Elena Gómez-Millán, segundas y terceras respectivamente.