León y su Palacio de los Deportes fueron el escenario de una nueva exhibición de la lucha balear, con motivo del Campeonato de España para las categorías de formación, alcanzando hasta la Sub 23. Una cita en la que compitieron representantes de los clubes Budokán, Sa Formigueta, Costa de Calvià, Kairós y Self Defense Alcúdia, además de los integrantes de la Fundació per a l'Esport Balear del Govern.

El medallero Sub 23 tuvo como protagonista en libre femenina a la internacional Carla Jaume, oro en 53 kilos y de nuevo en lo más alto del podio, de la misma manera que Darisma Ramírez en 68 kilos. Ya en grecorromana, Andrés González se proclamó campeón en los 82 kilos. Por lo que respecta al nacional Sub 17, en grecorromana, Marcos Lillo e Iago Parada obtuvieron el oro en 48 y 60 kilos, respectivamente, de la misma manera que Mar Suárez y Nicole O'Sullivan en 61 y 65 kilos. En libre, Goran Adzhev se coronó campeón de España en 60 kilos, con Santiago Mesa séptimo, mientras que en 65 kilos, Roberto Garrido logró el bronce y Beray Tundzhay acabó quinto. Lance de uno de los combates disputados. Foto: FBL Dentro de la competición Sub 15, Erika Ramírez y Carolina Sánchez se colgaron el oro en 39 y 42 kilos, mientras que Norah Jiménez se alzó con la plata en 42 kilos y Marian Metreveli con el oro en los 62 kilos. En libre olímpica, Momchil Adzhev se hizo con el bronce en 48 kilos, al igual que Lucas Lazareno en 51. Roberto Garrido firmó el título en 62 kilos, con Pau Rodríguez cuarto en 75 y Víctor Enseñat duodécimo en 57 kilos. En grecorromana Sub 15, Pablo Lillo y Pol Ferrer dominaron la competición en 38 y 44 kilos, mientras que Mateo Acosta fue plata en 48 y George Roy Ra bronce en 52 kilos. Por último, la categoría Sub 13 estuvo también a la altura, con pleno en féminas gracias a los oros de Celia Sánchez (35 kilos), Noemí Lázaro (40) y Lola Honey (50), mientras que en grecorromana se llevaron la victoria Martín Nicolás Vergara (30 kilos), Sebastián Navarro (40), Adrián Chaves (65) y Hugo Moreno (70). Además, Gerardo Pou subió al podio como subcampeón en 45 kilos y Enzo Tavares acabó quinto en 45 kilos.