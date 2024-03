El Team Baleària-RCNP lidera el triplete mallorquín en la Liga Iberdrola

La Liga Iberdrola cierra su segundo asalto con victoria del Team Baleària de María Bover, escoltado en el podio por los otros dos equipos baleares participantes, con segunda posición para la tripulación del RCN Port de Pollença y tercera para la del CN Arenal.



La jornada comenzaba con niebla en la bahía de Calpe, aunque no hubo que esperar mucho para que el pequeño banco se disipara y las pruebas pudieran comenzar, como estaba previsto, a las 10:00 h. En el programa, ocho enfrentamientos para cerrar las clasificaciones con siete pruebas disputadas por cada equipo antes de la Medal Race.



Con viento de 12-14 nudos, el campo de regatas se fuese salpicando de olas que se mantuvieron a pesar de la bajada del viento en las últimas pruebas. El día fue así mucho más exigente para los equipos, penalizando a algunos como el del RCR Alicante, con Lara Himmes a la caña que, a falta de una tripulante por indisposición, no quiso correr riesgos y no hizo uso del spi. A pesar de ello, las alicantinas no bajaron de la cuarta posición en sus encuentros y cosecharon un segundo entre sus resultados.

El CN Arenal ha vuelto a dejar constancia de su nivel en la segunda jornada de la Liga Iberdrola. Al finalizar la ronda de enfrentamientos, el equipo del CN Arenal, encabezado por Aina Colom, se mantenía al frente de la tabla superando por un punto al Team Baleària de Bover, con lo que ambos se convertían en claros candidatos al oro. La tripulación del RCN Port Pollença, liderada por Pilar Casares, se estrenaba a lo grande en la Liga Iberdrola con la tercera posición provisional, seguido a sólo dos puntos por otro de los nuevos equipos, el Pinky Team-RCN Gran Canaria de Cristina Martínez Doreste; entre ambos se decidiría, al menos, el bronce, aunque las posibilidades quedaban abiertas a todo. El Ganbatte Sailing Team-RCN Calpe y el equipo del CN Altea cerraban el Top6 que debía enfrentarse en la Medal Race para decidir la clasificación final del evento. Imagen del equipo del RCN Port de Pollença en aguas de Calpe. En este último y definitivo enfrentamiento, de puntuación doble, no hubo lugar para el error y todas las decisiones fueron cruciales. Las de Bover avanzaron con decisión y al cruzar la línea de llegada en primera posición convertían al Team Baleària-RCN Palma en el ganador de la prueba. A su popa, las chicas del RCN Port de Pollença firmaban un segundo, mientras que las del CN Altea eran terceras y las del CN Arenal cuartas. La suma de puntos resultaba en un empate que se resolvía a favor de las de Pollença para ocupar la segunda posición, con El Arenal cerrando el podio.



En la general de la Liga Iberdrola sigue mandando el Team Baleària-RCN Palma, seguido del CN Arenal y del CN Altea. La próxima prueba del circuito se disputará en Lanzarote los días 27 y 28 de abril, y tras ella la clasificación general servirá para decidir a la representante española en la Sailing Champions League Femenina, a celebrar en Berlín del 31 de mayo al 2 de junio entre los mejores equipos europeos.