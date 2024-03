Trabajadores del metal

Oro, plata y bronce. Los atletas mallorquines ‘pillaron’ medallas de todos los metales en el Campeonato de España de pista cubierta celebrado en Orense. José Ángel Pinedo salió campeón de España en peso; Esperança Cladera se bañó en plata en los 200 metros lisos y Carlos Osés atrapó un bronce en los 60 metros vallas. La alegría de Pinedo fue doble: título y mejor marca personal. «En mi carrera deportiva más que un título tenía el objetivo de pasar de 20 metros y la sensación fue increíble cuando lo logré y encima en el último lanzamiento que suponía además el título», explica. Fue tal emoción, que se le saltaron las lágrimas. Con 33 años, Pinedo se las ha visto en su dilatada carrera con grandes competidores como Manolo Martínez, Borja Vivas y, en los últimos años, con Carlos Tobalina. «La relación con todos ellos ha sido muy buena y vengo de participar en la Copa de Europa con Tobalina y hemos estado compartiendo habitación». En cuanto a sus objetivos más inmediatos se encuentra el Campeonato Iberoamericano. En su dilatada trayectoria destacan el bronce en el Campeonato de España al aire libre en 2017, su primera gran presea y desde entonces no se ha bajado del podio. Por ejemplo, en el Nacional del 2023, Pinedo logró la plata con un lanzamiento de 18,80, un metro y 26 centímetros menos que la marca lograda en Orense.



Hay bastante diferencia en correr en pista cubierta o al aire libre. La principal, que en pista cubierta la cuerda de la pista es de 200 metros, la mitad que outdoor. «Es tan distinto que hubo dos finales porque las calles exteriores tienen más ventaja y se nota en los tiempos», explica Esperança Cladera, plata en la prueba. A ella le tocó correr en la final B, donde había un nivel inferior. «Fue un problema porque no tienes una referencia a la que seguir, mientras que en final A corrían otras dos de las favoritas que al marcarse entre ellas se podían beneficiar», aclara la atleta de Muro de 21 años. «Hice una buena carrera pero tuve que esperar a que se corriera la final A para saber que había conseguido la plata». Su 23.34 es la quinta mejor marca española de todos los tiempos. Cladera tiene también entre sus objetivos más cercanos el Iberoamericano y el Campeonato de Europa de Roma, pero sin descartar estar presente en París. «Como soy sub’23 me piden una mínima más alta, que es 22,75. Es medio segundo, que es bastante, pero si no tengo ilusión yo no sé quién la va a tener», comenta con una sonrisa.

Carlos Osés ha visto premiado su trabajo de los últimos meses con un bronce muy valioso en 60 metros vallas donde compitieron dos ‘monstruos’ como Asier Martínez y Quique Llopis en una prueba con un gran nivel en la que Daniel Cisneros y Daniel Castilla, recién campeón de España sub’20 en esta distancia, no pudieron tocar metal. «Hice una carrera muy buena y no toqué las vallas. Mi fuerte es la salida y luego mi objetivo era aguantar lo más posible a Asier y Quique», explica. El atleta de Son Sardina está viviendo quizás su mejor momento a los 29 años. «Dejé de competir unos años, pero luego me decidí a tener las mañanas libres para mí, entrenar y volver a coger el gusto». Carlos asegura que no se arrepiente de su decisión «aunque a veces sí pienso en ello». Osés reconoce que le gusta más la pista cubierta, pero que también disfruta en las competiciones al aire libre. Su filosofía hace que sus objetivos no se traduzcan en participar en tal o cual campeonato. «Lo que quiero es seguir mejorando a base de trabajo, que es lo que me ha dado esta medalla, y que me respeten las lesiones».