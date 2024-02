«Todas las imputaciones e insinuaciones que se proyectan sobre mi persona son absolutamente falsas». Así inicia Pedro Mir su defensa tras las acusaciones vertidas desde hace unos días por exgimnastas, padres y profesionales del mundo del deporte relacionados con la gimnasia artística, y más concretamente el CTEIB y el Xelska Illes Baleares, en los que junto con el equipo español ejerce el entrenador mallorquín. Tras la publicación este por parte del diario El País de cinco testimonios que le señalan por «maltrato» y «humillaciones», además de abuso de poder sobre las deportistas, algunas de ellas menores de edad, Mir ha decidido romper su silencio a través de un breve comunicado.

Estas nuevas denuncias se suman a las que días atrás señalaban los supuestos maltratos y las vejaciones de Mir después de que el rotativo nacional sacase a la luz el caso a mediados de febrero una denuncia inicial, vinculada a un informe médico que señalaba esas actuaciones por parte del entrenador y responsable técnico del CTEIB. Un proceso que fue investigado por la Fiscalía de Menores, tras ser trasladado por el Govern al tener conocimiento de este informe, y que fue archivado en su día por el encargado de las pesquisas, José Díaz Cappa, por falta de pruebas contra el preparador.

Mir asegura en el escrito «que todas las imputaciones e insinuaciones que se proyectan sobre mi

persona son absolutamente falsas» y remite al desenlace de la investigación. «En su momento, la Fiscalía de Menores, tras una investigación exhaustiva, ya archivó unas diligencias de investigación por supuestos hechos de similar naturaleza», apostilla.

Ante lo publicado, Mir recuerda que «debe respetarse mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, la gran olvidada en las informaciones que se están publicando estos días», dejando claro que no va a pronunciarse personalmente sobre este asunto, que deja en manos de sus representantes legales.

«He encargado la defensa de mis intereses al abogado Jaime Campaner, quien ha tomado la decisión de que, en lo sucesivo, únicamente hablaré ante los tribunales, donde estoy incluso en condiciones de acreditar a través de múltiples testigos la falsedad de las imputaciones», asegura Mir en el cuarto y último punto de la nota enviada a los medios de comunicación.

Ante esta situación, el Govern, a través de la Direcció General d'Esports y sus servicios jurídicos, volvió a revisar la documentación referente al asunto, remitiéndose al archivo de la investigación y manteniendo en su cargo a Mir -director técnico del programa de gimnasia artística-, a la espera de la evolución de los hechos para saber si debía o no intervenir, algo que no ha llevado a cabo por el momento y no contempla a corto plazo.

Mir fue acusado en 2022 por cuatro médicos y cinco terapeutas de posibles abusos en el desarrollo de su cometido. Entonces, la Conselleria d'Afers Socials i Esports envió toda la documentación a la Fiscalía de Menores, que archivó el caso. Además del Xelska y el CTEIB, Pedro Mir ha formado parte del staff técnico de la Federación Española de Gimnasia, siendo jefe de equipo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, además de en Europeos, Mundiales o Copas del Mundo.