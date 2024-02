Es uno de los rostros más populares del pelotón y a sus órdenes tiene a uno de los bloques más competitivos. Joxean Fernández ‘Matxin’ (Basauri, Vizcaya, 1970) es el Team Manager del UAE Team Emirates. Una escuadra en la que el esloveno Tadej Pogacar capitaliza los focos, con el permiso de otros corredores que han situado a la estructura entre las más potentes. Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates o Marc Soler son otros de los pesos pesados de un grupo que mira al futuro con el mexicano Isaac del Toro y quiere asaltar de nuevo el peldaño más alto del podio del Tour. Y en el caso de Pogacar, pelear por el ‘doblete’ en el Giro. ‘Matxin’ conversa con Última Hora del UAE, de Tadej, Enric Mas o el Illes Balears Arabay durante su estancia en Mallorca con motivo de la Challenge.

Con el paso de los años, ha ido dando forma a un UAE que ahora mismo es uno de los equipos más potentes del planeta. Además, reforzándolo con fuerza para este 2024…

El concepto del equipo desde que entré en 2019 era construir un bloque para ser competitivos en todas las carreras, tener no sólo un presente sino también un futuro dando la oportunidad a corredores para que, además, todas las carreras estuvieran cubiertas con garantías. Además, me han dejado dar forma a una cultura, idea o proyecto que realmente no es el que se estila en el mundo árabe. Aquí, como figura, hemos contratado a Adam Yates. El resto, los hemos generado, creado y moldeado nosotros. Llámese Pogacar, Ayuso o ahora Del Toro. Se ha edificado un equipo con sintonía, primero por ese concepto de ser competitivos siempre; y, segundo, porque cuando firmas a un joven, piensas en presente y en futuro. Y cuando firmas a un corredor mirando al futuro, lo puedes hacer a seis u ocho años. Y a eso se une la estabilidad como equipo de tener esos años, una sensación de seguridad que trasladas a ese corredor, pero también a todo el equipo.

Tienen a un líder muy mediático (Tadej Pogacar), pero han sabido preparar alternativas.

Ahí radica esa idea de tener el presente, muy claro, y ese futuro inmediato con el equipo UAE Team Emirates Gen Z. Eso nos garantiza una nueva generación con talento.

¿Cómo plantea ese desafío por parte de Tadej Pogacar de correr Giro y Tour el mismo año?Él, en su primer año, en 2019, hizo Vuelta a España sin estar previsto en su primer año. Es mi idea y pienso que no es lo mejor tener a un joven con una expectativa de hacer una gran vuelta. Porque al final bloqueas a un corredor para que prepare esa carrera, la haga y luego recupere o asimile ese esfuerzo. En esos tres meses, un ciclista joven debe disputar cada una de las carreras en que participe, divertirse, ver cuál es su nivel y su condición. Pero hay casos de aceleración prematura como el de Tadej, y en 2019 nos saltamos ese protocolo haciendo La Vuelta. Con Ayuso pasa lo mismo. Pero en la planificación del 2020 decía de hacer Giro de Italia y después Tour. Consideraba que, tras ver que gana en Algarve y en California, que gana tres etapas y es podio en La Vuelta y maillot blanco, que estaba capacitado para saltarse el paso del Giro. Pero siempre quedó esa expectativa de ese Giro de Italia. Él quería hacer ese Giro, pero yo consideraba que estaba listo para hacer el Tour y luchar por un podio. Y consiguió ganarlo. Ahí se quedó esa espinita del Giro y creo que este año es idóneo porque el pasado eran tres semanas entre Giro y Tour. Este año hemos estudiado los días de competición y los hemos reducido antes del Giro para que haga sólo diez días con Strade Bianche, Milán-San Remo y Volta a Catalunya como única carrera por etapas de preparación y Lieja como puesta a punto. A partir de ahí llegará al Giro y al Tour con 31 días de competición: 10 de previo del Giro y 21 de Giro. Es una cifra buena y, además, hay cinco semanas largas entre Giro y Tour. Y para un corredor de la calidad de Tadej, cualquier expectativa es válida. ¿Del ‘doblete’? Primero hay que ganar una -Giro- y luego pensaremos en la siguiente.

¿Cree que hay que rebajar el grado de exigencia con un corredor tan joven como Juan Ayuso, que hay que tener paciencia y darle tiempo?

A veces es el entorno el que mete esa presión, especialmente dependiendo de las necesidades. Si un corredor joven genera unas expectativas tan altas que su propio equipo le hace emerger como líder, tú depositas una presión también aunque no lo quieras. A mí me gusta cambiar la palabra presión por confianza. Él (Ayuso) tenía ilusión por participar en el Tour de Francia, ha hecho dos Vueltas a España; estaba la opción de hacer el Giro, pero una vez que él quiere correr el Tour, yo no voy a ser el que le diga que no, todo lo contrario. Y, además, va a salir con Tadej (Pogacar) como líder, lo cual le resta esa presión para que le pidan algo. Todo lo que haga va a ser bueno. Va a correr de una manera más desahogada y con la capacidad que tenemos como equipo.

Más allá de las grandes estrellas del equipo, ¿en quién tiene depositadas ilusiones como ‘outsider’ dentro del UAE Emirates?

Ya lo ha demostrado en su primera carrera y es Isaac del Toro. Es un corredor que va a dar mucho que hablar. No sólo hemos firmado a un ciclista, sino que hemos firmado a un país. En México son muy nacionalistas a nivel deportivo. Si gana uno de los suyos, se vuelven locos. Es ese concepto de pasión como el de los colombianos. Son gente muy entusiasta y, además, va a generar una enorme expectación. En México, una victoria secundaria de Isaac del Toro va a generar más expectación que diez Tours de Tadej Pogacar, por ejemplo.

'Matxin', a punto de subirse al autobús del UAE Team Emirates. Foto: Emilio Queirolo

¿Va a ser más exigente el gran objetivo de la temporada, el Tour, viendo el nivel de los rivales?

Volviendo un poco a la pregunta de antes, quizás el Giro lo hemos hecho también con esa expectativa. Llegas al Media Day del equipo y casi todos preguntan por el Tour. Nosotros no sólo pensamos en esa carrera. El hecho de hacer Giro supone apostar por un nuevo calendario. Tadej (Pogacar) es un corredor joven, le hemos cambiado el calendario, que no el programa, en el sentido de que es mejor que corra París-Niza o Andalucía en lugar de ganar tres veces UAE Tour o Tirreno-Adriático. Vamos a buscar alternativas para que no se acomode y tenga nuevos estímulos e ilusiones y amplíe su palmarés más allá de ganar varias veces la misma carrera. Por eso, creo que el Giro de Italia es una apuesta. Haciendo Giro y Tour renunciamos a hacer ‘pavé’, porque entiendo y considero que apostar y entrenar ‘pavé’ para luego hacer Giro y Tour es querer estar a todos los palos. Y por eso, hemos querido renunciar y centrarnos más en dos grandes vueltas que a ‘pavé’ y luego dos grandes vueltas. Es demasiado, creo. Hacemos Strade Bianche, que es una carrera técnica, exigente de tipo ‘gravel’ y luego una San Remo que es la más complicada de ganar para un corredor como Tadej de todo el World Tour. Pero él tiene su estímulo. Desde ahí, probaremos en Catalunya, que tampoco ha hecho.

El defensor es Vingegaard, pero además de Pogacar, ¿quién cree que puede estar ahí plantando cara al dúo por el que todos apuestan?

Ahora mismo, está claro que Vingegaard y Tadej (Pogacar) tienen esa experiencia de los últimos años de estar peleando. Pero sumaría a Roglic y a Remco Evenepoel. Creo que los cuatro están por encima. Posiblemente están un peldañito por encima de resto Jonas (Vingegaard) y Tadej, y en la misma línea pondría al resto.

¿Cree que va a ser un año clave para Enric Mas? ¿Un cambio de calendario o la llegada de Quintana le puede beneficiar?

Yo creo que sí, que está en un momento en el que necesita un cambio de calendario, nuevos estímulos, que no le pese una caída en el Tour esperando al próximo. Que no le hable todo el mundo del Tour y que realmente conozca otras cosas, por qué no empezar en Australia, hacer un Giro de Italia, una Vuelta con opciones… Considero que una nueva motivación le ayudará, nuevas experiencias que le permitan encontrar ese estímulo.

Veinte años después, Illes Balears vuelve al pelotón profesional. ¿Qué sensaciones le ofrece este proyecto?

Son equipos necesarios. Muchos corredores necesitan este tipo de oportunidad para poder hacerse ver. No todos son jóvenes promesas, otros necesitan una evolución natural, un calendario, una experiencia para dar pasos. Y muchos de esos ciclistas que tiene el Illes Balears Arabay, con Lluís Mas y Dani Navarro al frente, tienen aquí una oportunidad que, sin ella, se perderían en el olvido. Es un peldaño necesario.