Muchos retos de altura se ha propuesto y ha superado a lo largo de su carrera Tòfol Castanyer. Pero el atleta 'solleric' de carreras de montaña tenía una cuenta pendiente a miles de kilómetros de Mallorca. Allá por 2004, hace ya veinte largos años, junto a su mujer apadrinó de la mano de la Fundación Vicente Ferrer a un niño que hoy ya es un hombre de 27 años. Con un trabajo como electricista y una vida encauzada gracias al apoyo que la entidad realiza en Anantapur (India), hasta donde el deportista ha viajado para poder conocer y abrazar a su 'ahijado': Akbarbasha.

Y lo hizo, con enorme emoción y portando la foto que durante años formó parte del paisaje del hogar de Tòfol y su familia. Fueron unos minutos cargados de sentimiento, en los que la barrera del idioma quedó a un lado. Algo les unía desde hacía tiempo y el círculo se ha cerrado. Pero Castanyer tenía una propuesta especial para Akbarbasha, sorprendido por esa inesperada visita, a la que espera dar continuidad Tòfol conociendo a otro niño que han apadrinado posteriormente.

Castanyer saluda a Akbarbashar al conocerse en Anantapur (India). Foto: ESPIRAL

Tòfol metió en su mochila rumbo a la India con un par extra de zapatillas. Iba, además de para conocer a Akbarbasha, para ver de primera mano la labor de la Fundación Vicente Ferrer, con la meta de disputar la Anantapur Ultramarathon, que se celebrará los días 23 y 24 de enero y cuyo lema solidario es '1 kilómetro, 1 vida'. Por delante, tendrá 170 kilómetros a recorrer en un espacio de 20 horas por equipo que pueden formar hasta cuatro integrantes. Y uno de ellos esperaba Tòfol que fuera Akbarbasha. Él aceptó la propuesta y ambos estrecharán todavía más esa especial relación que les ha unido, más que nunca, para siempre.

"Desde que apadriné junto a mi mujer a Akbarbasha era uno de los objetivos que tenía pendientes, desde 2004. Me recordó muchas cosas, como nuestros inicios como pareja... Poder caminar con él, enseñarle la foto que tuvimos diez años colgada en la cocina, me ha enseñado muchas cosas", aseguraba. "Pero que mi deporte me permita unirme con mi apadrinado, es lo máximo", relataba Tòfol tras ese momento lleno de sentimiento.

Castanyer muestra a Tòfol la fotografía de Akbarbashar que les acompañó durante años. Foto: ESPIRAL

Las vivencias de Tòfol Castanyer en la India se plasmarán en un documental que quiere presentar a los niños y niñas de Mallorca, para que conozcan cómo se vive en aquella zona del planeta y visibilizar a la par el trabajo que la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo con diferentes colectivos de población.

Durante estas jornadas, el atleta de Sóller ha tenido la oportunidad incluso de departir con los verdaderos protagonistas de esta historia, participando además en actividades como un campo de entrenamiento de atletismo dirigido a chicas con discapacidad visual diversa, junto a una charla ilustrativa en la que compartieron todos experiencias.

Tòfol Castanyer, durante una charla con niños y niñas de Anantapur. Foto: ESPIRAL

Porque eso está siendo este viaje para Tòfol Castanyer: toda una experiencia de vida. Unos días que quedarán para siempre en su retina y en la memoria del campeón del mundo de carreras de montaña, que una vez más exhibe su implicación y compromiso con diferentes causas sociales.