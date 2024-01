El 'caso Abrines' llegó finalmente al Parlament de les Illes Balears. Y lo hizo a través de las preguntas realizadas por la diputada Maria Ramon (Més per Mallorca), que trasladó al conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, Jaume Bauzá, la situación generada por la ubicación del que fuera gerente de la Fundació per a l'Esport Balear como 'director de operaciones' de la entidad dependiente de su área. Más, tras salir a la luz que el propio Pep Abrines intentó durante su etapa en la gerencia (2017-2019) mejorar su sueldo y plaza, tal y como reveló Ultima Hora meses atrás.

La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, cuestionó a Bauzá sobre el nombramiento de Abrines como 'director de operaciones' -así fue presentado a los empleados de la Fundació por sus superiores-, recordando su intención de mejorar su plaza anteriormente. La respuesta del conseller, trasladada por escrito, fue clara, admitiendo que «la Fundació per a l'Esport Balear no ha nombrado a ningún director de operaciones», en referencia a la labor de Abrines junto al actual gerente, Eladi Huertas.

La segunda cuestión incide en si estas nuevas atribuciones llevarían consigo un aumento de su retribución, pese a no cumplir Abrines con los requisitos para acceder a esa plaza. Bauzá reitera que no se ha nombrado a ningún director de operaciones «y por este motivo, ni existen requisitos para acceder a esta supuesta plaza ni hay un salario asociado a ella».

Ahonda Ramon en su tercera pregunta en que esa plaza de director de operaciones no existe, apuntando que se deja sin cubrir la dirección adjunta. Al hilo, pregunta por qué no se ha seguido el procedimiento con este puesto. El conseller d'Esports del Govern, insiste en que no se ha nombrado a ningún director de operaciones, pero sí reconoce que «uno de los trabajadores de la Fundació, con conocimiento y experiencia de gestión dentro de la misma, asume temporalmente funciones de 'director de operaciones', por razones de necesidades de eficiencia en la gestión de este organismo».

Apostilla Bauzá en su respuesta escrita que «la plaza de director o directora adjunto/a no es de designación directa, sino que ha de seguir un proceso de selección establecido por la normativa. Actualmente, este proceso está en marcha», prosigue, y volviendo al puesto de Abrines y de esa 'dirección de operaciones', añade que «no se ha creado ninguna plaza nueva, ni temporal ni permanente». Esta posición del ex gerente generó a su vez preocupación en un sector del personal de la Fundació, que advirtió que estaría vigilante ante esta situación.

Por último, Maria Ramon pregunta sobre la convocatoria de la Comissión contra la Violència para fijar los partidos y eventos considerados de alto riesgo y seguimiento (ACES) en Baleares. Bauzá apunta que ya se ha declarado por parte de la citada Comisión un partido de fútbol, como de nivel 2 y a petición de la Federació de Futbol de les Illes Balears. En su respuesta escrita, el conseller informa que la convocatoria se ha realizado durante el mes de diciembre y, según se ha informado desde la Direcció General d'Esports, tendrá lugar en unos días. «Cabe recordar que la determinación de ACES puede hacerse tanto a petición de los Direcció General a las federaciones como por parte de estas últimas con carácter extraordinario», zanja Bauzá.