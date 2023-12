El ciclista mallorquín Enric Mas, tres veces segundo clasificado en la Vuelta a España y quinto en el Tour de Francia de 2020, tiene en mente el poder demostrar "el Enric que llevo dentro" a lo largo de la temporada 2024, en la que volverá a ser el líder del Movistar en Tour y Vuelta, dos pruebas que conoce bien y en las que espera tener la fortuna de no sufrir incidentes de carrera que le impidan sacar partiido del potencoal de la nueva incorporación del equip, el colombiano Nairo Quintana, cuya presencia puede restar presión al balear.



"Espero no tener la mala suerte del año pasado, cuando me retiré del Tour el primer día, pero estoy con muchas ganas. La llegada de Nairo nos vendrá muy bien a todos y las 10 incorporaciones de Eusebio Unzue son importantes", explicó el corredor mallorquín, a punto de cumplir 29 años, y que vuelve a partir con el objetivo principal del Tour, resaltando a la vez el acierto que supone para la estructura el fichaje de Quintana.



"Sin duda me quitará presión, es un acierto del director (en referencia a Eusebio Unzué), quien tiene mucha experiencia y está en lo cierto, Hay buen equipo para ser optimistas esta temporada", aseguró Mas, que al año que se avecinale pide "no tener problemas físicos", añade. "Ojala sea así, ya que no he podido demostrar el Enric que soy. Espero demostrarlo en este año tan especial para la empresa, que cumple 100 años", dijo en referencia al centenario de Telefónica, en 2024.



El 'artanenc' se exhibe ambicioso y deja claro que "con buenas piernas puedo ganar a cualquiera", puntualizando que "hay que ver cómo están los demás, pero tengo confianza, el equipo me respalda y creo que va a ser un año ilusionante", prosiguió Enric.



Sobre el recorrido de la Vuelta presentado dos días atrás, el mallorquín admite que le gusta "mucho, es muy exigente, de examen diario que hay que aprobar con nota, de principio a fin hay que cumplir", advirtió el líder de un Movistar Team que confía de nuevo en sus piernas sus opciones de acceder al podio o pelear por una de las 'grandes'.