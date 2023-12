Nuria Iturrioz se ha alzado este viernes con el Santander Campeonato de España de profesionales de golf. La mallorquina resolvía un ajustado duelo con María Parra en el campo de Lauro Golf, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, donde además de confirmar su dulce momento de forma cerraba un año magnífico tras brillar en el Ladies European Tour.

Iturrioz salía a un golpe de María Parra en un partido estelar que completaba Mireia Prat, la tercera jugadora que ha terminado bajo par la semana. La balear, especialmente agresiva en su juego, comenzaba la ronda dispuesta a acercarse a la victoria y firmaba cuatro birdies en los cinco primeros hoyos con los que le daba un vuelco a la clasificación. Parra, por su parte, no sólo no se arrugaba ante el acierto de su rival, con la que coincidió en la Escuela Nacional Blume, sino lograba tres birdies en siete hoyos que le servían para aguantar su ritmo.

Todo lo que fueron aciertos por parte de ambas en los primeros nueve hoyos se convirtieron en dudas en la segunda parte del recorrido, tal y como se vio en el 11, en el que Iturrioz y Parra dejaron la bola a un metro de bandera pero solo la mallorquina concretó el birdie. En el 13 María Parra retomó el liderato gracias a la desgracia ajena, ya que Iturrioz se metió en serios problemas al escaparse por la izquierda, una aventura que terminó en doble bogey. Pero la pizarra recobró el equilibrio en el 14, cuando la andaluza se fue a búnker en ese par 3 y no embocó su primer putt. El equilibrio se rompió en el hoyo 16 a favor de la isleña, que de ahí hasta el final se mostró muy solvente en su juego durante todo el tramo final.

«Estoy muy contenta», decía Iturrioz ya con la victoria bajo el brazo. «Es un título que siempre he querido tener en la vitrina y ya lo tengo conmigo. Tenía que ir apretada de principio porque María me lo ha puesto muy difícil. Y además, he salido con ganas de igualar o mejorar mi récord en este campo, e iba bien la cosa. Se lo dedico a mi familia, a mi entrenador y a los que siempre me rodean y me ayudan. Y cómo no a Piti (Martínez), que me ha hecho de caddie estos últimos dos meses y me aporta mucha energía positiva», destaba.