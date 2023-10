El Mallorca Ladies Golf Open reunirá en Son Muntaner a la élite del golf mundial

El campo de golf Son Muntaner será la sede del Mallorca Ladies Golf Open, torneo adscrito al Ladies Golf Open (LET) que reunirá a 72 jugadoras internacionales entre el 16 y el 18 de noviembre en la capital balear. Emotion Sports, promotor del torneo, ha hecho público en un comunicado el acuerdo con Ladies European Golf para que Palma albergue durante tres años este evento adicional del calendario 2023.

Su celebración está prevista una semana antes del final de temporada de la Race to Costa del Sol. El formato del torneo será el juego por golpes de 54 hoyos sin corte en el que competirán destacadas golfistas de todo el mundo, según señalan los organizadores en un comunicado.

Edwin Weindorfer, CEO de Emotion Sports, organizador también del torneo ATP 250 Mallorca sobre hierba natural que se disputa en Calviá, ha afirmado que el evento femenino de golf «representa un hito importante en nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de género en el mundo del deporte». «Creemos que el golf femenino merece ser el centro de atención, y estamos entusiasmados de crear una plataforma donde estas notables atletas puedan brillar», ha señalado Weindorfer.

Alexandra Armas, CEO del LET, dijo: «Estamos encantados de traer a las mejores golfistas de Europa a Mallorca por primera vez. Me gustaría agradecer a Emotion Sports y a las autoridades de turismo locales por su visión para hacer que esto suceda y ayudar a elevar lo que ya es un calendario récord en el Ladies European Tour (LET). »Golf Son Muntaner es uno de los campos más bellos de la isla y esperamos una exhibición de clase mundial en nuestro penúltimo evento de la temporada.» «El compromiso de España con el golf femenino sigue siendo insuperable en Europa y a nuestras jugadoras les encanta venir a este país tan hospitalario. Como española, esto me hace sentir increíblemente orgullosa y espero organizar otro evento fantástico en el país».