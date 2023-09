Gasol y Nadal comparten torneo solidario en Madrid

Rafa Nadal y Pau Gasol han participado este lunes en el torneo de golf solidario a favor de la Gasol Foundation, cuya misión es la prevención de la obesidad infantil. La cita en el campo de Boadilla del Monte en Madrid ha reunido al tenista y al exjugador de los Lakers, que han disfrutado de una de sus pasiones al mismo tiempo que han compartido momentos de diversión en una jornada amena.

Pau Gasol ha asegurado tras su participación que Rafa Nadal «tiene mucha ilusión de volver y poder disfrutar de una siguiente temporada y acabar cuando sea su carrera de la mejor manera posible, pero sobre todo disfrutando». El doble campeón de la NBA ha comentado que ve a su amigo «con ganas de poder estar ahí y poder seguir dándonos alegrías», dijo.

El bicampeón mundial con la selección española ha manifestado que la «fórmula» del éxito del deporte español es el «buen sistema», el que salen «nuevos talentos con mentalidad ambiciosa» y que «el éxito de unos se ha contagiado al éxito de otros y eso es muy positivo». «Los grandes países se preguntan cuál es el ingrediente secreto, la fórmula del deporte en España. Creo que hay un buen sistema de nuevos talentos, salen nuevos deportistas, la mentalidad es más ambiciosa, no tienen complejos y hay dedicación. El éxito de unos se ha contagiado al éxito de otros y eso es muy positivo», confesó.

Gasol, ya centrado en otros proyectos, aunque ligado a lo deportivo, expresó que ahora su trabajo «es distinto». «Tengo más flexibilidad pero con ganas e ilusión de hacer cosas y aprovechar todo lo que he podido sembrar en una larga carrera deportiva. De embajador de competiciones, con organizaciones sobre todo deportivas como FIBA o NBA, con los Lakers, el Barça, también apoyar la competición y el deporte femenino, siendo padre, marido... Muchos líos pero líos buenos e intentando aprovechar las oportunidades y tener impacto positivo y disfrutando», expresó.

«Hay algo que la competición y el deporte de élite te da que es muy distinto. Jugar delante de 10.000 o 20.000 personas es algo muy especial. El ambiente del vestuario es algo que también se echa de menos. Pero ahora entiendes que has tenido la gran suerte de hacerlo durante mucho tiempo y que ahora les toca a otros», confesó el jugador español.

La Gasol Foundation unida al Banco Santander organizaron un torneo solidario de Golf para la prevención de la obesidad infantil este lunes en el Club de Golf de Boadilla en Madrid, un deporte que el jugador de Pau Gasol practica actualmente. «El golf te aporta muchas cosas. Es un deporte que puedes hacer caminando, es algo que me gusta, y conocer gente. Te presenta un reto distinto eres tú, los palos y la bola que está quieta, además es un reflejo de tu estado emocional. A mí me ha venido muy bien a nivel de cabeza en esta etapa de transición. Es un deporte competitivo pero puede ser amigable y relajado.... te aporta muchas cosas, a mí me ha enganchado», confesó Gasol.

Sobre el relevo generacional de la selección baloncesto: «Es irremediable el relevo. Nuestra selección ha tenido grandes éxitos después de que algunos de nosotros nos hayamos retirado, el Eurobasket del año pasado, el Mundial... Este año no ha podido ser pero tenemos grandes jugadores, buena identidad, cultura e implicación y estaremos arriba seguro», expresó.

En cuando a la decisión de su excompañero de selección Ricky Rubio de parar su carrera deportiva: "Es una decisión muy personal. La apoyo al cien por cien. La salud mental es tan importante como la física y si ha decidido parar es porque no se encuentra bien y es el momento de arropar, de estar ahí , de darle tiempo, y trabajar con quien tenga que trabajar para poder verle bien, feliz. Y si continúa jugando, maravilloso y si se centra en su familia y en otro retos, también.