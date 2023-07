𝐀 𝐟𝐚𝐛𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭!



🇵🇱 Michał Kwiatkowski wins Stage 13 of the Tour de France on Grand Colombier 👏#TDF2023 | @kwiato pic.twitter.com/reMZH21I6T