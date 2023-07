La corredora neerlandesa del Movistar Annemiek van Vleuten logró este miércoles su tercer triunfo de etapa en el Giro de Italia femenino, con lo que refuerza su ventaja al frente de la general de la carrera.



El dominio de la neerlandesa parece incontestable en esta prueba, que acaba el domingo, y más porque algunas de sus rivales se han quedado fuera de carrera. La italiana Elisa Longo, que el martes sufrió una fuerte caída, no tomó la salida; y la alemana Antonia Niedermaier, ganadora la víspera, se cayó en el recorrido de este miércoles y abandonó la carrera.



La que no ha tenido contratiempo alguno es Van Vleuten, respaldada por un Movistar que hace bien su trabajo, y con una estrategia de carrera clara: la de atacar para sumar victorias y así evitar contratiempos.



La sexta etapa tenía salida y llegada en la localidad de Canelli, con 104 kilómetros y dos puertos en los últimos kilómetros, el último en la meta.



Pero la neerlandesa no esperó a la última subida para atacar y lo hizo en la penúltima, donde demostró su fuerza y se quedó en solitario, para ganar con un tiempo de 2h.39:04 y veinte segundos de diferencia sobre su compatriota Lorena Wiebes (SD Worx) y la alemana Lianee Lippert, compañera de la ganadora en el Movistar.



Las dos españolas que luchan por acabar entre las diez primeras de la general, Mavi García y Ane Santesteban, volvieron a estar "listas" para marcar bien a sus principales rivales y llegaron a meta en los puestos séptimo y octavo, respectivamente, a 28 segundos de la vencedora.



Con estos resultados Van Vleuten refuerza su liderato, ahora con tres minutos y tres segundos de ventaja sobre la norteamericana Verónica Ewers, del Education, y 3:39 sobre la francesa Juliette Labous, del DSM; la española Mavi García, del Teqfind, ha ascendido hasta el quinto puesto, a 4:18, y Ane Santesteban, del Jayco, es octava, a 5:36.



Este jueves la ronda italiana continúa con una etapa de 109 kilómetros entre Albenga y Alassio, y de nuevo llegada en alto, en una etapa que tiene cuatro pasos de montaña.